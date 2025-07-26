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عربي-دولي

تحذير من "مقتلة جماعية".. 100 ألف طفل قد يموتون في غزة خلال أيام

Lebanon 24
26-07-2025 | 12:16
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أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تحذيراً شديد اللهجة من "مقتلة جماعية مرتقبة" تهدد حياة أكثر من 100 ألف طفل في القطاع، نتيجة انعدام حليب الأطفال والمكملات الغذائية الأساسية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر بشكل كامل.
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وفي بيان رسمي، قال المكتب إن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب كارثة إنسانية غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أن من بين الأطفال المهددين بالموت الوشيك، هناك نحو 40 ألف رضيع لم يتجاوزوا العام الواحد، في وقت أصبحت فيه بعض الأمهات مضطرات لإرضاع أطفالهن الماء بدلًا من الحليب، وسط عجز كامل في توفر البدائل الغذائية والطبية.

ووفق البيان، سجّلت المستشفيات والمراكز الصحية في الأيام الأخيرة ارتفاعًا حادًا في حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال، بمعدل مئات الحالات يوميًا، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية حتى الآن 122 حالة، من بينها 83 طفلاً.

ودعا المكتب الإعلامي إلى تحرك دولي فوري لكسر الحصار وإدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية من دون شروط، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي، والدول المتورطة أو المتواطئة معه، "المسؤولية الكاملة عن الجريمة الوشيكة بحق الطفولة في غزة".

وختم البيان بتوجيه نداء باسم "الإنسانية والضمير العالمي"، محذرًا من أن "استمرار الصمت الدولي هو تواطؤ صريح في الإبادة الجماعية للأطفال".
 
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