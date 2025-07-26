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عربي-دولي
سوري يهاجم سائحًا إسرائيليًا.. عضّه ومزّق جزءًا من أذنه
Lebanon 24
26-07-2025
|
13:44
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أفاد موقع "واينت" الاسرائيلي، بأن سائحًا إسرائيليًا تعرّض لهجوم عنيف على أحد شواطئ العاصمة
اليونانية
أثينا
، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى بعد إصابته بجروح، بينها تمزق جزء من أذنه.
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ووفقًا للموقع، فإن السائح يدعى ستاف بن
شوشان
، وقد تعرّض للهجوم على شاطئ بوليفار بالقرب من أثينا، حين كان برفقة زوجته وزوجين إسرائيليين آخرين، قبل أن يقترب منهم رجل مجهول الهوية، ويبدأ بتصويرهم بينما يهتف بعبارات "
فلسطين
حرة" و"اللعنة على
إسرائيل
".
وأضاف بن شوشان أن المعتدي رشقهم بالرمل، ما دفعه إلى دفعه بعيدًا، قبل أن يتدخل رجال الأمن ويبعدوا المهاجم عن المكان. غير أن الرجل عاد بعد نحو ساعة، وحاول مهاجمة زوجة بن شوشان، الذي تدخل لحمايتها، ليقوم المهاجم بعضّه وتمزيق جزء من أذنه، ما تطلّب نقله إلى مستشفى محلي لتلقّي العلاج.
وأكدت الشرطة اليونانية أنها اعتقلت المهاجم، الذي تبيّن لاحقًا أنه مهاجر سوري، لكنها احتجزت أيضًا بن شوشان لفترة وجيزة، بعدما تقدم المهاجم بشكوى مضادة يتهمه فيها بالإدلاء بـ"تصريحات عنصرية".
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