Advertisement

عربي-دولي

سوري يهاجم سائحًا إسرائيليًا.. عضّه ومزّق جزءًا من أذنه

Lebanon 24
26-07-2025 | 13:44
A-
A+
Doc-P-1396964-638891597744370074.png
Doc-P-1396964-638891597744370074.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد موقع "واينت" الاسرائيلي، بأن سائحًا إسرائيليًا تعرّض لهجوم عنيف على أحد شواطئ العاصمة اليونانية أثينا، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى بعد إصابته بجروح، بينها تمزق جزء من أذنه.
Advertisement

ووفقًا للموقع، فإن السائح يدعى ستاف بن شوشان، وقد تعرّض للهجوم على شاطئ بوليفار بالقرب من أثينا، حين كان برفقة زوجته وزوجين إسرائيليين آخرين، قبل أن يقترب منهم رجل مجهول الهوية، ويبدأ بتصويرهم بينما يهتف بعبارات "فلسطين حرة" و"اللعنة على إسرائيل".

وأضاف بن شوشان أن المعتدي رشقهم بالرمل، ما دفعه إلى دفعه بعيدًا، قبل أن يتدخل رجال الأمن ويبعدوا المهاجم عن المكان. غير أن الرجل عاد بعد نحو ساعة، وحاول مهاجمة زوجة بن شوشان، الذي تدخل لحمايتها، ليقوم المهاجم بعضّه وتمزيق جزء من أذنه، ما تطلّب نقله إلى مستشفى محلي لتلقّي العلاج.

وأكدت الشرطة اليونانية أنها اعتقلت المهاجم، الذي تبيّن لاحقًا أنه مهاجر سوري، لكنها احتجزت أيضًا بن شوشان لفترة وجيزة، بعدما تقدم المهاجم بشكوى مضادة يتهمه فيها بالإدلاء بـ"تصريحات عنصرية".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مشهد مرعب.. نمر يهاجم سائحا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه (فيديو)
lebanon 24
26/07/2025 23:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة إذنا غرب الخليل
lebanon 24
26/07/2025 23:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: السويداء وأهلها لطالما كانوا جزءا أصيلًا من الدولة السورية
lebanon 24
26/07/2025 23:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بتوجيهات من المستوى السياسي بدأنا مهاجمة آليات تابعة للنظام السوري في السويداء
lebanon 24
26/07/2025 23:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:36 | 2025-07-26
15:34 | 2025-07-26
15:22 | 2025-07-26
15:04 | 2025-07-26
14:57 | 2025-07-26
14:32 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24