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عربي-دولي

هكذا تُقاطع أوروبا إسرائيل أكاديميا

Lebanon 24
26-07-2025 | 15:04
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كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن المؤسسات الأكاديمية المرتبطة بإسرائيل تواجه موجة غير مسبوقة من المقاطعة في جميع أنحاء أوروبا، مع أكثر من 750 حالة موثقة من تعليق المشاريع الأكاديمية والبحثية.
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وبحسب التقرير فإن هذه المقاطعات تشمل إلغاءات علنية وسرية للتعاون التعليمي والبحثي، وهو ما يعكس الانتقادات الأوروبية المتزايدة لإسرائيل على غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأوساط الأكاديمية في عدد من الدول الأوروبية أصبحت أكثر حذراً في تعاملها مع الجامعات الإسرائيلية، وسط تصاعد المطالبات باتخاذ إجراءات عقابية ضد المؤسسات التابعة للاحتلال.
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