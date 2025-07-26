هكذا تُقاطع أوروبا إسرائيل أكاديميا

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وبحسب التقرير فإن هذه تشمل إلغاءات علنية وسرية للتعاون التعليمي والبحثي، وهو ما يعكس الانتقادات الأوروبية المتزايدة لإسرائيل على غزة.وأشارت الصحيفة إلى أن الأوساط الأكاديمية في عدد من أصبحت أكثر حذراً في تعاملها مع الجامعات الإسرائيلية، وسط تصاعد المطالبات باتخاذ إجراءات عقابية ضد المؤسسات التابعة للاحتلال.