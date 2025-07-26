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عربي-دولي
إيران تؤكد تبادل رسائل غير مباشرة مع واشنطن عبر وسطاء
Lebanon 24
26-07-2025
|
15:36
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أعلن نائب
وزير الخارجية
الإيراني
للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، أن هناك تبادلًا للرسائل بين
طهران
وواشنطن عبر عدد من الدول الوسيطة، مؤكدًا استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية.
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وفي مقابلة مع قناة "خبر تورك"
التركية
، قال روانجي: "بعض
الدول على
تواصل مع
إيران
والولايات المتحدة. وكما تعلمون، كنا نتفاوض سابقًا بوساطة سلطنة عُمان، ولا تزال بعض القنوات قائمة".
وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده تواصل محادثاتها مع الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)، مشيرًا إلى أن الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت في إسطنبول تناولت ملف التخصيب
النووي
، الذي شدد على أنه "جزء لا يتجزأ من أي اتفاق محتمل".
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