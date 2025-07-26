إيران تؤكد تبادل رسائل غير مباشرة مع واشنطن عبر وسطاء

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أعلن نائب للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، أن هناك تبادلًا للرسائل بين وواشنطن عبر عدد من الدول الوسيطة، مؤكدًا استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية.وفي مقابلة مع قناة "خبر تورك" ، قال روانجي: "بعض تواصل مع والولايات المتحدة. وكما تعلمون، كنا نتفاوض سابقًا بوساطة سلطنة عُمان، ولا تزال بعض القنوات قائمة".وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده تواصل محادثاتها مع الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)، مشيرًا إلى أن الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت في إسطنبول تناولت ملف التخصيب ، الذي شدد على أنه "جزء لا يتجزأ من أي اتفاق محتمل".