Advertisement

عربي-دولي

حادث طعن جماعي يهز ميشيغان

Lebanon 24
27-07-2025 | 13:55
A-
A+
Doc-P-1397270-638892465813490736.png
Doc-P-1397270-638892465813490736.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُصيب 11 شخصًا على الأقل، مساء السبت، في حادث طعن جماعي داخل أحد متاجر "وول مارت" في مدينة ترافيرس بولاية ميشيغان الأميركية، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، التي أكدت توقيف مشتبه به يبلغ من العمر 42 عامًا.
Advertisement

وبحسب مكتب شريف مقاطعة جراند ترافيرس، فإن الهجوم نُفذ بواسطة "سكين قابل للطي"، ويُرجح أنه كان "عملاً عشوائيًا"، في حين ذكرت مستشفى مونسون أن قسم الطوارئ استقبل المصابين، مشيرة إلى أن خمسة منهم في حالة خطيرة، وستة آخرين حالتهم حرجة.

وأظهرت لقطات فيديو انتشارًا كثيفًا لقوات الأمن والإسعاف في محيط المتجر. وأشاد الشريف مايكل شيا بشجاعة بعض الزبائن الذين ساهموا في القبض على المهاجم وتقديم المساعدة للمصابين.

وأكدت حاكمة ميشيغان جريتشن ويتمر أنها تتابع القضية عن كثب، ووصفت الهجوم بـ"العمل الوحشي العنيف"، فيما أعلنت السلطات الفيدرالية استعدادها لتقديم الدعم الكامل في التحقيقات.
 
 
مواضيع ذات صلة
حادث طعن جماعي يهزّ ولاية أميركية.. 11 جريحًا والشرطة تحقق (فيديو)
lebanon 24
28/07/2025 03:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث أليم يهزّ مصر.. مصرع 18 فتاة تحت عجلات شاحنة وقود! (صور)
lebanon 24
28/07/2025 03:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
طعن مواطن في بلدة أدونيس.. إليكم تفاصيل الحادثة
lebanon 24
28/07/2025 03:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
في تركيا... طعن 5 أفراد من عائلة واحدة بعد حادث سير!
lebanon 24
28/07/2025 03:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:05 | 2025-07-27
15:00 | 2025-07-27
14:47 | 2025-07-27
14:44 | 2025-07-27
14:37 | 2025-07-27
14:31 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24