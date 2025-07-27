حادث طعن جماعي يهز ميشيغان

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وبحسب مكتب شريف مقاطعة ترافيرس، فإن الهجوم نُفذ بواسطة "سكين قابل للطي"، ويُرجح أنه كان "عملاً عشوائيًا"، في حين ذكرت مستشفى مونسون أن قسم الطوارئ استقبل المصابين، مشيرة إلى أن خمسة منهم في حالة خطيرة، وستة آخرين حالتهم حرجة.وأظهرت لقطات فيديو انتشارًا كثيفًا لقوات الأمن والإسعاف في محيط المتجر. وأشاد الشريف شيا بشجاعة بعض الزبائن الذين ساهموا في القبض على المهاجم وتقديم المساعدة للمصابين.وأكدت حاكمة ميشيغان جريتشن ويتمر أنها تتابع القضية عن كثب، ووصفت الهجوم بـ"العمل الوحشي العنيف"، فيما أعلنت السلطات الفيدرالية استعدادها لتقديم الدعم الكامل في التحقيقات.