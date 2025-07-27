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عربي-دولي
حادث طعن جماعي يهز ميشيغان
Lebanon 24
27-07-2025
|
13:55
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أُصيب 11 شخصًا على الأقل، مساء السبت، في حادث طعن جماعي داخل أحد متاجر "وول مارت" في مدينة ترافيرس بولاية ميشيغان الأميركية، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، التي أكدت توقيف مشتبه به يبلغ من العمر 42 عامًا.
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وبحسب مكتب شريف مقاطعة
جراند
ترافيرس، فإن الهجوم نُفذ بواسطة "سكين قابل للطي"، ويُرجح أنه كان "عملاً عشوائيًا"، في حين ذكرت مستشفى مونسون أن قسم الطوارئ استقبل المصابين، مشيرة إلى أن خمسة منهم في حالة خطيرة، وستة آخرين حالتهم حرجة.
وأظهرت لقطات فيديو انتشارًا كثيفًا لقوات الأمن والإسعاف في محيط المتجر. وأشاد الشريف
مايكل
شيا بشجاعة بعض الزبائن الذين ساهموا في القبض على المهاجم وتقديم المساعدة للمصابين.
وأكدت حاكمة ميشيغان جريتشن ويتمر أنها تتابع القضية عن كثب، ووصفت الهجوم بـ"العمل الوحشي العنيف"، فيما أعلنت السلطات الفيدرالية استعدادها لتقديم الدعم الكامل في التحقيقات.
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