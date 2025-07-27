Advertisement

عربي-دولي

الشرع يتسلم النظام الانتخابي المؤقت.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
27-07-2025 | 14:13
A-
A+
Doc-P-1397280-638892476893782620.png
Doc-P-1397280-638892476893782620.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، وذلك ضمن التحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية المرتقبة في أيلول المقبل.
Advertisement

وكشف رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، الأحد، عن أبرز التعديلات، مشيرًا إلى رفع عدد مقاعد المجلس من 150 إلى 210، يُعين الرئيس 70 منها، فيما يتم انتخاب الباقي وفق التوزيع السكاني المعتمد لعام 2011.

وأكد الأحمد أن العملية الانتخابية ستُجرى ما بين 15 و20 أيلول، مع ضمان نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 20% في الهيئات الناخبة، لافتًا إلى أن اللجنة ستبدأ باختيار اللجان الفرعية خلال أسبوع من صدور المرسوم، تليها مرحلة تشكيل الهيئات الناخبة، فالترشح، ثم المناظرات.

من جانبه، شدد الرئيس الشرع على أهمية إجراء الانتخابات في جميع المحافظات السورية، ورفض أي شكل من أشكال التقسيم أو المحاصصة الطائفية، مؤكدًا ضرورة استبعاد من دعم "المجرمين" أو روّج للخطاب الانقسامي.

وأكدت اللجنة أن النظام المطروح، رغم كونه مؤقتًا، يعكس وعي السوريين ورغبتهم في المشاركة السياسية بعيدًا عن الطائفية والمذهبية، ويشكل خطوة على طريق الانتقال السياسي في البلاد. (سكاي نيوز)

 
 
مواضيع ذات صلة
هذه "مسودة اتفاق غزة" الجديد والمؤقت
lebanon 24
28/07/2025 03:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد العمالي لنقابات عمال الجنوب يصعّد: هذه السلطة مفروضة ومؤقتة!
lebanon 24
28/07/2025 03:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: تغيير النظام في إيران قد يكون نتيجة هذه الحرب لأن النظام الإيراني ضعيف جداً
lebanon 24
28/07/2025 03:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مقترح إسرائيلي لحل الصراع بين الدروز والشرع.. هذه تفاصيله
lebanon 24
28/07/2025 03:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:05 | 2025-07-27
15:00 | 2025-07-27
14:47 | 2025-07-27
14:44 | 2025-07-27
14:37 | 2025-07-27
14:31 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24