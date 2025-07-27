الشرع يتسلم النظام الانتخابي المؤقت.. هذه تفاصيله

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وكشف لانتخابات ، محمد طه الأحمد، الأحد، عن أبرز التعديلات، مشيرًا إلى رفع عدد مقاعد المجلس من 150 إلى 210، يُعين الرئيس 70 منها، فيما يتم انتخاب الباقي وفق التوزيع السكاني المعتمد لعام 2011.وأكد الأحمد أن العملية ستُجرى ما بين 15 و20 أيلول، مع ضمان نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 20% في الهيئات الناخبة، لافتًا إلى أن اللجنة ستبدأ باختيار اللجان الفرعية خلال أسبوع من صدور المرسوم، تليها مرحلة تشكيل الهيئات الناخبة، فالترشح، ثم المناظرات.من جانبه، شدد الرئيس على أهمية إجراء الانتخابات في جميع المحافظات ، ورفض أي شكل من أشكال التقسيم أو المحاصصة الطائفية، مؤكدًا ضرورة استبعاد من دعم "المجرمين" أو روّج للخطاب الانقسامي.وأكدت اللجنة أن النظام المطروح، رغم كونه مؤقتًا، يعكس وعي السوريين ورغبتهم في المشاركة السياسية بعيدًا عن الطائفية والمذهبية، ويشكل خطوة على طريق الانتقال السياسي في البلاد. (سكاي نيوز)