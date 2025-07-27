لتعزيز القدرات الهجومية.. بوتين يعلن إعادة هيكلة البحرية الروسية

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وقال ، في كلمة لمناسبة يوم البحرية الروسية، إن القيادة قررت تحويل لواءي مشاة بحرية إلى فرق عسكرية كاملة بحلول نهاية العام الجاري، على أن تُستكمل الخطة لاحقًا بثلاث فرق إضافية. وأكد أن هذه الخطوة ستُسهم في "تعزيز القدرة الهجومية والكفاءة القتالية للأسطول البحري الروسي".وشارك في المناورات أكثر من 150 سفينة حربية وسفن دعم، إلى جانب 120 طائرة ومروحية، وما يزيد عن 15 ألف جندي. وقد جرت التمارين في توقيت متزامن في بحر البلطيق، المحيط المتجمد ، ، وبحر قزوين، في مشهد عسكري غير مسبوق من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، هدفت المناورات إلى اختبار الجهوزية للتصدي لهجوم بحري واسع النطاق، في ظل ما تعتبره تصعيدًا عسكريًا من قبل (الناتو) قرب حدودها. (سكاي نيوز)