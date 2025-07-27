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عربي-دولي
لتعزيز القدرات الهجومية.. بوتين يعلن إعادة هيكلة البحرية الروسية
Lebanon 24
27-07-2025
|
14:20
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، الأحد، عن خطة لإعادة هيكلة البحرية الروسية وتعزيز تسليحها، وذلك في ختام مناورات بحرية ضخمة امتدت لخمسة أيام وشملت أربعة محاور استراتيجية.
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وقال
بوتين
، في كلمة لمناسبة يوم البحرية الروسية، إن القيادة قررت تحويل لواءي مشاة بحرية إلى فرق عسكرية كاملة بحلول نهاية العام الجاري، على أن تُستكمل الخطة لاحقًا بثلاث فرق إضافية. وأكد أن هذه الخطوة ستُسهم في "تعزيز القدرة الهجومية والكفاءة القتالية للأسطول البحري الروسي".
وشارك في المناورات أكثر من 150 سفينة حربية وسفن دعم، إلى جانب 120 طائرة ومروحية، وما يزيد عن 15 ألف جندي. وقد جرت التمارين في توقيت متزامن في بحر البلطيق، المحيط المتجمد
الشمالي
،
المحيط الهادئ
، وبحر قزوين، في مشهد عسكري غير مسبوق من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، هدفت المناورات إلى اختبار الجهوزية للتصدي لهجوم بحري واسع النطاق، في ظل ما تعتبره
موسكو
تصعيدًا عسكريًا من قبل
حلف شمال الأطلسي
(الناتو) قرب حدودها. (سكاي نيوز)
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