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عربي-دولي

روبيو: نريد أن ينتهي الصراع بين كمبوديا وتايلاند في أسرع وقت ممكن

Lebanon 24
27-07-2025 | 23:26
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أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن مسؤولين من وزارته موجودون في ماليزيا للمساعدة في جهود السلام. 
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ومن المقرر أن تبدأ كمبوديا وتايلاند محادثات هناك اليوم الاثنين على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
 
وأضاف روبيو في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية أنه والرئيس دونالد ترامب يتواصلان مع نظرائهما في كل دولة، ويراقبان الوضع عن كثب، وفق رويترز.
 
كما أردف: "نريد أن ينتهي هذا الصراع في أسرع وقت ممكن. مسؤولون من وزارة الخارجية موجودون على الأرض في ماليزيا لدعم جهود السلام هذه".
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