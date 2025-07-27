روبيو: نريد أن ينتهي الصراع بين كمبوديا وتايلاند في أسرع وقت ممكن

الأميركي أن مسؤولين من وزارته موجودون في ماليزيا للمساعدة في جهود السلام.

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ومن المقرر أن تبدأ كمبوديا وتايلاند محادثات هناك اليوم الاثنين التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف في بيان أصدرته أنه والرئيس يتواصلان مع نظرائهما في كل دولة، ويراقبان الوضع عن كثب، وفق .

كما أردف: "نريد أن ينتهي هذا الصراع . مسؤولون من موجودون على الأرض في ماليزيا لدعم جهود السلام هذه".