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عن موعد انطلاق عمل اللجنة المعنية بتسوية الأزمة الكردية.. هذا ما أعلنه رئيس البرلمان التركي

Lebanon 24
28-07-2025 | 00:24
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كشف رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أن "لجنة تركيا بدون إرهاب" البرلمانية التي تشكلت حديثا لتسوية الأزمة الكردية بعد تسليم حزب العمال الكردستاني سلاحه، تبدأ مهامها مطلع آب.
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وذكر قورتولموش أن تركيا ستستغل هذه الفرصة التاريخية بالإصرار السياسي والوحدة الاجتماعية قائلا: "التنظيم الإرهابي سيفكك صفوفه في ظل الاتحاد والتكاتف وقد أعلن هذا. وبعد تفكيك التنظيم الإرهابي لصفوفه".

وقال قورتولموش إنه بعد حل "العمال الكردستاني"، "سنخلق بيئة لن تسمح أبدا بتطور الإرهاب في هذا البلد مرة أخرى".

 وأشار إلى أن لجنة "تركيا بدون إرهاب" التي ستضم جميع الأحزاب السياسية داخل البرلمان، ستشكل أرضية مهمة لتعميق عملية الديمقراطية في تركيا وأنه سيتم اتخاذ القرارات بما سيصب في صالح الدولة والشعب في بيئة ستشهد بحث أفكار مختلفة وتبادل الرؤى.

وأوضح أن اللجنة ستعد مقترحات في فترة قصيرة وستحيلها للبرلمان معربا عن أمله بأن "تصبح تركيا في ختام هذه المرحلة دولة تجاوزت الإرهاب". وشدد على أن "إدارة تركيا لهذه العلمية بنجاح يحمل أهمية كبيرة في مرحلة كهذه تشهد محاولات لإخضاع العديد من الدول في المنطقة لقبضة الإرهاب". (روسيا اليوم)

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