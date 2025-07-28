زلزال بضرب اليابان.. كم بلغت قوته؟

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أفادت للأرصاد الجوية في بأن زلزالا بقوة 5.3 درجة ضرب الساحل الشرقي لجزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد.ولم يصدر أي تحذير من تسونامي. كما لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار كبيرة جراء هذا الزلزال.(روسيا اليوم)