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عربي-دولي

زلزال بضرب اليابان.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
28-07-2025 | 01:00
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أفادت الإدارة العامة للأرصاد الجوية في اليابان بأن زلزالا بقوة 5.3 درجة ضرب الساحل الشرقي لجزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد.
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 ولم يصدر أي تحذير من تسونامي. كما لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار كبيرة جراء هذا الزلزال.
(روسيا اليوم)
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