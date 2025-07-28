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قصف مسقط رأسه.. اعتقال طيار بارز من عهد الأسد

Lebanon 24
28-07-2025 | 02:09
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ألقت قوات الأمن السوري في حلب القبض على اللواء طيار عماد نفوري، وهو من أبرز الطيارين العسكريين في النظام السوري السابق.
 
وقالت إدارة العمليات العسكرية الرسمية، في منشور لها، إن "قوات الأمن الداخلي اعتقلت المجرم اللواء الطيار عماد نفوري بعد عملية دقيقة في حلب".

وأضافت أن "نفوري من مواليد النبك بريف دمشق، قاد عام 2012 اللواء 17 المسؤول عن طلعات جوية استهدفت مناطق خارجة عن سيطرة النظام البائد، وأشرف على غارة طالت مسقط رأسه وقتلت 6 من أقاربه. وفي 2021 عين قائدا لأركان القوات الجوية ويعد مسؤولا عن مجازر عدة بحق المدنيين".

وقالت مصادر محلية، إنه جرى القبض على نفوري قبل محاولته الهرب خارج البلاد. (روسيا اليوم)
 
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