إيران تعلن عودة مليون لاجئ أفغاني إلى بلادهم

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أعلن عودة مليون لاجئ أفغاني غير شرعي إلى بلادهم، مؤكداً وجود نحو 6 ملايين أفغاني، منهم نحو مليونين غير شرعيين في البلاد ومن المقرر عودتهم وفق خطة منظمة.وقال "اسكندر مؤمني" عاد مليون أفغاني إلى بلادهم حتى الیوم، وأكثر من 70 % منهم عادوا طواعية.وأضاف بحسب وكالة "إرنا" أن لا تستطيع استيعاب أكثر من هذا العدد من اللاجئين، مضيفاً أن للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيران زار قبل أيام قليلة وأعرب عن امتنانه الخاص لجهود إيران.وقال مؤمني عن عملية الإرهابية: كانت حادثة زاهدان عملاً أعمى للغاية ويعد الاعتداء على النساء والرجال والمارة أبشع عمل من الناحية العسكرية، وقد أدانه الجميع بشدة وتصدت في الوقت المناسب.