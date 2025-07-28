"نداء خاص" من السيسي إلى ترامب بشأن حرب غزة.. ماذا جاء فيه؟

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وجه ، الاثنين، نداء خاصا إلى الرئيس الأميركي ، من أجل وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.وحث ، في كلمة بثها التلفزيون، على بذل كل الجهود لإنهاء الحرب في غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وقال موجها الحديث لترامب "أوجه نداء خاص لك، من فضلك ابذل كل الجهد لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات. وأتصور أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب".وتابع السيسي "تقديري أن ترامب قادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء المعاناة بقطاع غزة".وأوضح السيسي أن مصر لا يمكن أن تقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء .وقال ، إن "الدور المصري شريف ومخلص وأمين ولن يتغير وحريصون على إيجاد حلول لإنهاء الحرب".وأضاف أن "معبر هو معبر أفراد وتشغيله لا يرتبط بالجانب المصري فقط بل من الجانب ال خر داخل "، مشيرا إلى أن "قطاع غزة يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات في الأيام العادية".وشدد السيسي على ضرورة إدخال أكبر حجم من المساعدات لأهالي غزة للتخفيف من حدة الأزمة بالقطاع ، قائلا :"لدينا حجم ضخم من شاحنات المساعدات مستعدة لدخول قطاع غزة".وأضاف :"ليس هناك ما يعوق دخول المساعدات إلى قطاع غزة" ، مؤكدا ضرورة أن يكون معبر رفح من الجانب الفلسطيني مفتوحا.وأشار السيسي إلى موقف مصر الواضح برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدا أن تهجير الفلسطينيين سيؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين.