انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين للقضية الفلسطينية في نيويورك

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افتتح الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، السعودي، المؤتمر الأممي الذي يُعقد في ، بهدف إعادة إحياء الجهود الدولية نحو حل الدولتين بين والإسرائيليين، وذلك وسط مقاطعة واضحة من وإسرائيل.وفي كلمة الافتتاح، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن "تحقيق الأمن في يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه".وشدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها.وأضاف في كلمته: "مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل للقضية ".بعدها قدم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل كلمة أيضا، أكد فيها أن حل الدولتين سيلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين.وشدد أنه "لا يمكن القبول باستهداف الأطفال والنساء".وأضاف: "يجب أن ننتقل لإنهاء الصراع الفلسطيني مباشرة بعد نهاية الحرب".وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، قد أقرت في سبتمبر من العام الماضي عقد المؤتمر في 2025، إلا أن الهجوم الإسرائيلي على في حزيران الماضي أدى إلى تأجيله، قبل أن يُعاد تنظيمه هذا الأسبوع.يهدف المؤتمر إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريق تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع ضمان أمن .وفي تصريح لصحيفة "لا تريبيون ديمانش" ، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه سيستغل المؤتمر لحث مزيد من الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة تتماشى مع إعلان الرئيس ماكرون الأسبوع الماضي عن نية الاعتراف رسميا بفلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر المقبل.