ترامب يهدد إيران مجددًا: ضربات جديدة إذا استأنفت برنامجها النووي

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حذر الرئيس الأميركي اليوم الاثنين، مجددًا، مؤكدًا أنه لن يتردد في إصدار أوامر بشن ضربات جديدة تستهدف منشآتها النووية، في حال أقدمت على المنشآت التي قصفتها الشهر الماضي.وجاء تحذير هذا، أثناء إجراء محادثات مع رئيس الوزراء في منتجع تيرنبري للغولف على الساحل لاسكتلندا.وقال ترامب في حديث للصحفيين إن إيران ترسل "إشارات سيئة"، مشددًا على أن أي محاولة منها لاستئناف برنامجها ستُسحق على الفور.وأضاف ترامب: "قضينا على قدراتهم النووية، ولكن قد يستأنفون البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون". (العربية)