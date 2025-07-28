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عربي-دولي

ترامب يهدد إيران مجددًا: ضربات جديدة إذا استأنفت برنامجها النووي

Lebanon 24
28-07-2025 | 11:50
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حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إيران مجددًا، مؤكدًا أنه لن يتردد في إصدار أوامر بشن ضربات جديدة تستهدف منشآتها النووية، في حال أقدمت طهران على إعادة تشغيل المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.
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وجاء تحذير ترامب هذا، أثناء إجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجع تيرنبري للغولف على الساحل الغربي لاسكتلندا.

وقال ترامب في حديث للصحفيين إن إيران ترسل "إشارات سيئة"، مشددًا على أن أي محاولة منها لاستئناف برنامجها النووي ستُسحق على الفور.

وأضاف ترامب: "قضينا على قدراتهم النووية، ولكن قد يستأنفون البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون". (العربية)
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