اتصال بين بوتين ونتنياهو.. ماذا دار فيه؟

Advertisement

أجرى اليوم الأثنين، محادثة هاتفية مع بنيامين ، تم خلالها بحث تطورات الوضع المتوتر في .وأكد خلال الاتصال وفق بيان للكرملين، تمسّك بحلّ سلمي حصري للأزمات والصراعات في المنطقة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي ، وتعزيز استقرارها الداخلي، مع احترام حقوق ومصالح جميع المجموعات العرقية والدينية.وفي ما يتعلّق بالتصعيد الأخير بين وإسرائيل، أبدى بوتين استعداد بلاده لبذل الجهود اللازمة لتسهيل التوصل إلى حلول تفاوضية بشأن البرنامج .واختتم البيان بالإشارة إلى اتفاق الطرفين على مواصلة الحوار حول أبرز الدولية والثنائية. (روسيا اليوم)