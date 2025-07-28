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عربي-دولي

اتصال بين بوتين ونتنياهو.. ماذا دار فيه؟

Lebanon 24
28-07-2025 | 12:09
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأثنين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم خلالها بحث تطورات الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.
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وأكد بوتين خلال الاتصال وفق بيان للكرملين، تمسّك موسكو بحلّ سلمي حصري للأزمات والصراعات في المنطقة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية، وتعزيز استقرارها الداخلي، مع احترام حقوق ومصالح جميع المجموعات العرقية والدينية.

وفي ما يتعلّق بالتصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، أبدى بوتين استعداد بلاده لبذل الجهود اللازمة لتسهيل التوصل إلى حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

واختتم البيان بالإشارة إلى اتفاق الطرفين على مواصلة الحوار حول أبرز القضايا الدولية والثنائية. (روسيا اليوم)
 
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