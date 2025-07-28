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عربي-دولي
بزشكيان: إيران لا تسعى إلى الحرب
Lebanon 24
28-07-2025
|
12:49
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أكد
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، استعداد بلاده للتعاون مع هيئات الرقابة الدولية المعنية بالبرنامج
النووي
الإيراني
، مشددًا على أن هذا التعاون لن يكون على حساب الحقوق المشروعة لإيران، والتي تندرج ضمن إطار القوانين الدولية.
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و شدد بزشكيان خلال مراسم تسلّمه أوراق اعتماد السفير الفرنسي الجديد، بيير كوشار، في العاصمة
طهران
على أن "
إيران
لا تسعى إلى الحرب، بل إلى الحوار، لكنها لن تتردد في الرد الحازم على أي عدوان جديد"، في إشارة إلى التطورات الأخيرة عقب الحرب
الإسرائيلية
–
الإيرانية
التي اندلعت في حزيران الماضي.
واعتبر أن حكومته تسعى لتعزيز التفاهم الداخلي والانفتاح الخارجي، محمّلًا الدول الغربية مسؤولية عرقلة هذا المسار "عبر حملات دعائية واتهامات باطلة بشأن نوايا إيران النووية"، بحسب تعبيره.
بدوره، عبّر السفير الفرنسي عن تعازيه لضحايا الهجوم الذي وقع في مدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد، مؤكداً تمسّك
باريس
بمسار الحوار والدبلوماسية.
وأشار إلى أن السفارة
الفرنسية
بقيت مفتوحة في طهران "حتى خلال الحرب الأخيرة"، في دلالة على رغبة بلاده في الحفاظ على التواصل
الثنائي
.
وأكد كوشار
أن فرنسا
تؤمن بأن "حل الملف النووي الإيراني يجب أن يتم عبر الحوار ومنح الوقت الكافي للمسار الدبلوماسي"، معربًا عن رغبة بلاده في توسيع التعاون مع طهران.
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