بزشكيان: إيران لا تسعى إلى الحرب

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و شدد بزشكيان خلال مراسم تسلّمه أوراق اعتماد السفير الفرنسي الجديد، بيير كوشار، في العاصمة على أن " لا تسعى إلى الحرب، بل إلى الحوار، لكنها لن تتردد في الرد الحازم على أي عدوان جديد"، في إشارة إلى التطورات الأخيرة عقب الحرب – التي اندلعت في حزيران الماضي.





واعتبر أن حكومته تسعى لتعزيز التفاهم الداخلي والانفتاح الخارجي، محمّلًا الدول الغربية مسؤولية عرقلة هذا المسار "عبر حملات دعائية واتهامات باطلة بشأن نوايا إيران النووية"، بحسب تعبيره.





بدوره، عبّر السفير الفرنسي عن تعازيه لضحايا الهجوم الذي وقع في مدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد، مؤكداً تمسّك بمسار الحوار والدبلوماسية.

وأشار إلى أن السفارة بقيت مفتوحة في طهران "حتى خلال الحرب الأخيرة"، في دلالة على رغبة بلاده في الحفاظ على التواصل .





وأكد كوشار تؤمن بأن "حل الملف النووي الإيراني يجب أن يتم عبر الحوار ومنح الوقت الكافي للمسار الدبلوماسي"، معربًا عن رغبة بلاده في توسيع التعاون مع طهران.

أكد مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، استعداد بلاده للتعاون مع هيئات الرقابة الدولية المعنية بالبرنامج ، مشددًا على أن هذا التعاون لن يكون على حساب الحقوق المشروعة لإيران، والتي تندرج ضمن إطار القوانين الدولية.