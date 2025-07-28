خلال 12 يوماً.. إيران تحبط مخططاً خطيراً لاغتيال 23 مسؤولاً

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ظهرت معطيات جديدة حول حرب الـ12 يوماً بين وإسرائيل إلى العلن، كشفت من خلالها الإستخبارات عن طبيعة المواجهة التي وصفتها بـ"الحرب الهجينة"، مشيرةً إلى أنها جمعت بين الهجمات العسكرية والعمليات الأمنية والاستخباراتية المنسّقة بين وعدد من الدول الغربية.وفي بيان رسمي، أعلنت الإستخبارات الإيرانية أنها نجحت في إحباط عمليات اغتيال طالت 23 مسؤولاً حكومياً خلال أيام الحرب، إضافة إلى إفشال 13 مخططاً مشابهاً في الأشهر التي سبقتها.وأكد البيان أن حالت دون استهداف ما مجموعه 35 شخصية بارزة في مواقع سياسية وعسكرية، مشددًا على أن هذه العمليات كانت على قدر كبير من الخطورة.وفي السياق نفسه، أفادت الاستخبارات الإيرانية بأنها اعتقلت 20 عنصرًا تابعين لشبكات مرتبطة بجهاز " " ، في عمليات أمنية متزامنة طالت مدنًا عدة، من بينها ، أراك، أصفهان، فارس، كرمان، الأهواز، أذربيجان الغربية وكردستان. (العربية)