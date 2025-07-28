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عربي-دولي
خلال 12 يوماً.. إيران تحبط مخططاً خطيراً لاغتيال 23 مسؤولاً
Lebanon 24
28-07-2025
|
13:08
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ظهرت معطيات جديدة حول حرب الـ12 يوماً بين
إيران
وإسرائيل إلى العلن، كشفت من خلالها الإستخبارات
الإيرانية
عن طبيعة المواجهة التي وصفتها بـ"الحرب الهجينة"، مشيرةً إلى أنها جمعت بين الهجمات العسكرية والعمليات الأمنية والاستخباراتية المنسّقة بين
تل أبيب
وعدد من الدول الغربية.
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وفي بيان رسمي، أعلنت الإستخبارات الإيرانية أنها نجحت في إحباط عمليات اغتيال طالت 23 مسؤولاً حكومياً خلال أيام الحرب، إضافة إلى إفشال 13 مخططاً مشابهاً في الأشهر التي سبقتها.
وأكد البيان أن
الأجهزة الأمنية
حالت دون استهداف ما مجموعه 35 شخصية بارزة في مواقع سياسية وعسكرية، مشددًا على أن هذه العمليات كانت على قدر كبير من الخطورة.
وفي السياق نفسه، أفادت الاستخبارات الإيرانية بأنها اعتقلت 20 عنصرًا تابعين لشبكات مرتبطة بجهاز "
الموساد
"
الإسرائيلي
، في عمليات أمنية متزامنة طالت مدنًا عدة، من بينها
طهران
، أراك، أصفهان، فارس، كرمان، الأهواز، أذربيجان الغربية وكردستان. (العربية)
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