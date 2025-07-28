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عربي-دولي

عن زيارته الصين ولقائه رئيسها... هذا ما قاله ترامب

Lebanon 24
28-07-2025 | 23:59
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحديث عن سعيه لعقد قمة مع الرئيس الصيني، مجرد أخبار كاذبة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يزور الصين تلبية لدعوة من رئيسها.
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وقال ترامب: "أستطيع الذهاب إلى الصين، ولكن فقط بناء على دعوة من الرئيس شي جين بينغ، والتي وجهت لي بالفعل. وإلا، فلا أهتم بالأمر".

واجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين الأمريكيين والصينيين في ستوكهولم يوم الاثنين لأكثر من خمس ساعات من المحادثات، على أن تتواصل اليوم الثلاثاء، بهدف حل النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تشكل جوهر الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، سعيا لتمديد الهدنة لمدة ثلاثة أشهر.
 
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