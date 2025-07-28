عن زيارته الصين ولقائه رئيسها... هذا ما قاله ترامب

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قال الرئيس الأميركي إن الحديث عن سعيه لعقد قمة مع الرئيس الصيني، مجرد ، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تلبية لدعوة من رئيسها.وقال : "أستطيع الذهاب إلى ، ولكن فقط بناء على دعوة من الرئيس ، والتي وجهت لي بالفعل. وإلا، فلا أهتم بالأمر".واجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين الأمريكيين والصينيين في ستوكهولم يوم الاثنين لأكثر من خمس ساعات من المحادثات، على أن تتواصل اليوم الثلاثاء، بهدف حل النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تشكل جوهر الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، سعيا لتمديد الهدنة لمدة ثلاثة أشهر.