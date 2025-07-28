بعد تحذير أممي من تدهور الوضع الإنساني.. 27 شاحنة مساعدات إلى السويداء

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وتتألف القافلة الثالثة التي دخلت إلى المحافظة وتحمل شعار السوري، من "27 شاحنة تحوي 200 طن من الدقيق، و2000 سلة إيواء، و1000 سلة غذائية، ومواد طبية وغذائية متنوعة"، وذلك بتعاون بين "المنظمات الدولية والحكومة والمجتمع المحلي"، وفق ما ذكرته الرسمية السورية " ".



بعد تحذير من أن المنطقة تعاني من وضع إنساني صعب وشح في المواد الرئيسية، دخلت قافلة مساعدات جديدة إلى محافظة في الاثنين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.وتتألف القافلة الثالثة التي دخلت إلى المحافظة وتحمل شعار السوري، من "27 شاحنة تحوي 200 طن من الدقيق، و2000 سلة إيواء، و1000 سلة غذائية، ومواد طبية وغذائية متنوعة"، وذلك بتعاون بين "المنظمات الدولية والحكومة والمجتمع المحلي"، وفق ما ذكرته الرسمية السورية " ".

واندلعت اشتباكات عنيفة في 13 الجاري استمرّت لمدّة أسبوع، بين مسلحين من البدو ومقاتلين ، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر الى جانب البدو. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 1400 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق ، قبل أن يدخل وقف إطلاق نار حيز التنفيذ. (سكاي نيوز)