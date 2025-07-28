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عربي-دولي

بعد تحذير أممي من تدهور الوضع الإنساني.. 27 شاحنة مساعدات إلى السويداء

Lebanon 24
28-07-2025 | 23:56
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بعد تحذير الأمم المتحدة من أن المنطقة تعاني من وضع إنساني صعب وشح في المواد الرئيسية، دخلت قافلة مساعدات جديدة إلى محافظة السويداء في جنوب سوريا الاثنين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.
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وتتألف القافلة الثالثة التي دخلت إلى المحافظة وتحمل شعار الصليب الأحمر السوري، من "27 شاحنة تحوي 200 طن من الدقيق، و2000 سلة إيواء، و1000 سلة غذائية، ومواد طبية وغذائية متنوعة"، وذلك بتعاون بين "المنظمات الدولية والحكومة السورية والمجتمع المحلي"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

 
واندلعت اشتباكات عنيفة في 13 تموز الجاري استمرّت لمدّة أسبوع، بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر الى جانب البدو. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 1400 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل أن يدخل وقف إطلاق نار حيز التنفيذ. (سكاي نيوز)
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