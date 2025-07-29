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عربي-دولي
تغيير في النهج.. اليكم خطة نتنياهو الجديدة في غزة
Lebanon 24
29-07-2025
|
02:12
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طرح
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
خلال اجتماع "
المنتدى الوزاري
المصغر" الذي عُقد مساء الاثنين، خطة عمل جديدة بشأن
قطاع غزة
، قال إنها تمثل "تغييرا في النهج" السياسي والاستراتيجي
الإسرائيلي
.
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وبحسب مصادر مطلعة لصحيفة "
معاريف
"، تنص الخطة على منح الوسطاء الدوليين فرصة جديدة لإقناع حركة
حماس
بقبول مقترح الصفقة الذي طُرح قبل نحو أسبوعين، والذي سبق أن وافقت عليه
إسرائيل
.
ورغم فتح نافذة إضافية للتحرك الدبلوماسي، أكد
نتنياهو
أن إسرائيل "لن تنتظر إلى ما لا نهاية"، مشددا على أن فترة زمنية محددة ستُمنح للطرف الآخر لتقديم رد إيجابي يُمكّن من إحراز تقدم في المحادثات.
وفي حال الرفض أو المماطلة، أعلن نتنياهو عن نية حكومته اتخاذ خطوات أحادية، أبرزها ضم أراض في قطاع غزة.
كما طُرح خلال الاجتماع اقتراح بإنشاء إدارة مدنية وأمنية خاصة لإدارة تلك المناطق، في خطوة تُعد تحولا جذريا في السياسة
الإسرائيلية
من استراتيجية الضغط للتسوية إلى فرض واقع ميداني جديد.
ورغم التحذيرات الضمنية، ترى القيادة السياسية الإسرائيلية أن هناك فرصا واقعية لإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، في حال أبدت حماس مرونة في المفاوضات الجارية.
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