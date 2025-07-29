تغيير في النهج.. اليكم خطة نتنياهو الجديدة في غزة

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طرح خلال اجتماع " المصغر" الذي عُقد مساء الاثنين، خطة عمل جديدة بشأن ، قال إنها تمثل "تغييرا في النهج" السياسي والاستراتيجي .وبحسب مصادر مطلعة لصحيفة " "، تنص الخطة على منح الوسطاء الدوليين فرصة جديدة لإقناع حركة بقبول مقترح الصفقة الذي طُرح قبل نحو أسبوعين، والذي سبق أن وافقت عليه .ورغم فتح نافذة إضافية للتحرك الدبلوماسي، أكد أن إسرائيل "لن تنتظر إلى ما لا نهاية"، مشددا على أن فترة زمنية محددة ستُمنح للطرف الآخر لتقديم رد إيجابي يُمكّن من إحراز تقدم في المحادثات.وفي حال الرفض أو المماطلة، أعلن نتنياهو عن نية حكومته اتخاذ خطوات أحادية، أبرزها ضم أراض في قطاع غزة.