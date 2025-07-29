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إقتصاد
عدد سكان كوريا الجنوبية يرتفع.. هذا ما سجلته الأرقام
Lebanon 24
29-07-2025
|
02:11
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ارتفع عدد سكان
كوريا الجنوبية
وفق ما كشفته البيانات الرسمية، بزيادة طفيفة بنحو 30 ألف نسمة مقارنة بالعام السابق.
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وبلغ عدد سكان
كوريا
الجنوبية حوالي 51.81 مليون نسمة في تشرين الثاني 2024، بزيادة طفيفة بنسبة 0.1% أو نحو 30 ألف نسمة مقارنة بالعام السابق، مستفيدا بشكل كبير من زيادة عدد المقيمين الأجانب بنسبة 5.6% ليصل إلى 2.04 مليون، بعد تمديد برامج تأشيرات العمل، بينما انخفض عدد المواطنين الكوريين الجنوبيين بنسبة 0.2% للسنة الرابعة على التوالي إلى 49.76 مليون نسمة، مع انخفاض عدد السكان في سن العمل إلى 36.26 مليون.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) إلى 19.5%، مما يعكس استمرار الشيخوخة السريعة للسكان، كما أظهرت البيانات أن عدد الأسر المكونة من فرد واحد ارتفع بنسبة 2.8% على أساس سنوي إلى 8.04 ملايين أسرة، وبلغت نسبتها من إجمالي الأسر مستوى قياسيا بلغ 36.1%. (روسيا اليوم)
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