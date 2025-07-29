عدد سكان كوريا الجنوبية يرتفع.. هذا ما سجلته الأرقام

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ارتفع عدد سكان وفق ما كشفته البيانات الرسمية، بزيادة طفيفة بنحو 30 ألف نسمة مقارنة بالعام السابق.وبلغ عدد سكان الجنوبية حوالي 51.81 مليون نسمة في تشرين الثاني 2024، بزيادة طفيفة بنسبة 0.1% أو نحو 30 ألف نسمة مقارنة بالعام السابق، مستفيدا بشكل كبير من زيادة عدد المقيمين الأجانب بنسبة 5.6% ليصل إلى 2.04 مليون، بعد تمديد برامج تأشيرات العمل، بينما انخفض عدد المواطنين الكوريين الجنوبيين بنسبة 0.2% للسنة الرابعة على التوالي إلى 49.76 مليون نسمة، مع انخفاض عدد السكان في سن العمل إلى 36.26 مليون.وفي الوقت ذاته، ارتفعت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) إلى 19.5%، مما يعكس استمرار الشيخوخة السريعة للسكان، كما أظهرت البيانات أن عدد الأسر المكونة من فرد واحد ارتفع بنسبة 2.8% على أساس سنوي إلى 8.04 ملايين أسرة، وبلغت نسبتها من إجمالي الأسر مستوى قياسيا بلغ 36.1%. (روسيا اليوم)