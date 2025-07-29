Advertisement

إقتصاد

عدد سكان كوريا الجنوبية يرتفع.. هذا ما سجلته الأرقام

Lebanon 24
29-07-2025 | 02:11
A-
A+
Doc-P-1397866-638893772942218955.jpg
Doc-P-1397866-638893772942218955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفع عدد سكان كوريا الجنوبية وفق ما كشفته البيانات الرسمية، بزيادة طفيفة بنحو 30 ألف نسمة مقارنة بالعام السابق.
Advertisement

وبلغ عدد سكان كوريا الجنوبية حوالي 51.81 مليون نسمة في تشرين الثاني 2024، بزيادة طفيفة بنسبة 0.1% أو نحو 30 ألف نسمة مقارنة بالعام السابق، مستفيدا بشكل كبير من زيادة عدد المقيمين الأجانب بنسبة 5.6% ليصل إلى 2.04 مليون، بعد تمديد برامج تأشيرات العمل، بينما انخفض عدد المواطنين الكوريين الجنوبيين بنسبة 0.2% للسنة الرابعة على التوالي إلى 49.76 مليون نسمة، مع انخفاض عدد السكان في سن العمل إلى 36.26 مليون.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) إلى 19.5%، مما يعكس استمرار الشيخوخة السريعة للسكان، كما أظهرت البيانات أن عدد الأسر المكونة من فرد واحد ارتفع بنسبة 2.8% على أساس سنوي إلى 8.04 ملايين أسرة، وبلغت نسبتها من إجمالي الأسر مستوى قياسيا بلغ 36.1%. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بالأرقام: مطار بيروت يسجل أعلى عدد وافدين في أيار منذ 2019
lebanon 24
29/07/2025 15:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية: لا نهتم بما تقوم به كوريا الجنوبية ولن نتحاور معها
lebanon 24
29/07/2025 15:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية تقول إنها ترفض المبادرات التصالحية من قبل كوريا الجنوبية
lebanon 24
29/07/2025 15:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية: نتعاون مع الولايات المتحدة واليابان في ظل تهديدات كوريا الشماليةالنووية
lebanon 24
29/07/2025 15:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:29 | 2025-07-29
08:00 | 2025-07-29
07:53 | 2025-07-29
07:44 | 2025-07-29
07:06 | 2025-07-29
07:00 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24