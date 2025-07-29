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عربي-دولي

هجمات جوية متبادلة بين روسيا وأوكرانيا.. وسقوط 20 قتيلاً

Lebanon 24
29-07-2025 | 02:57
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قتل 20 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 40 بجروح جراء ضربات روسية استهدفت ليل الإثنين- الثلاثاء، منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وفق ما أوردت السلطات المحلية.
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كما قتل روسي في هجوم أوكراني على روستوف.

وفي زابوريجيا، أفاد مسؤول مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك عن سقوط 16 قتيلاً و35 جريحاً جراء سلسلة من عمليات القصف طالت معتقلاً، مندداً بـ"جريمة حرب جديدة يرتكبها الروس".

كما أدت ثلاث هجمات على منطقة  دنيبروبتروفسك إلى سقوط ما لا يقل عن 4 قتلى و8 جرحى، بحسب ما ذكر رئيس الإدارة المحلية سيرغي ليساك على تلغرام.

وأشار إلى أن هذه الهجمات بواسطة مسيرات متفجرة وقنابل مسيرة استهدفت بلدات ميجييفسكا ودوبوفيكيفسكا وسلوفيانسكا.

وفي روسيا، قتل شخص ليل الإثنين الثلاثاء في منطقة روستوف الجنوبية إثر هجوم أوكراني بمسيرات، على ما أعلن حاكم المنطقة يوري سليوسار.
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