هجمات جوية متبادلة بين روسيا وأوكرانيا.. وسقوط 20 قتيلاً

قتل 20 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 40 بجروح جراء ضربات روسية استهدفت ليل الإثنين- الثلاثاء، منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في ، وفق ما أوردت السلطات المحلية.

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كما قتل روسي في هجوم أوكراني على روستوف.



وفي زابوريجيا، أفاد مسؤول عن سقوط 16 قتيلاً و35 جريحاً جراء سلسلة من عمليات القصف طالت معتقلاً، مندداً بـ"جريمة حرب جديدة يرتكبها ".



كما أدت ثلاث هجمات على منطقة إلى سقوط ما لا يقل عن 4 قتلى و8 جرحى، بحسب ما ذكر رئيس على .



وأشار إلى أن هذه الهجمات بواسطة متفجرة وقنابل مسيرة استهدفت بلدات ميجييفسكا ودوبوفيكيفسكا وسلوفيانسكا.



وفي ، قتل شخص ليل الإثنين الثلاثاء في الجنوبية إثر هجوم أوكراني بمسيرات، على ما أعلن حاكم المنطقة .