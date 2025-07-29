4 وزراء خارجية عرب يناقشون وقف إطلاق النار في غزة

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أجرى وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والسعودية، الثلاثاء، محادثات لبحث جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وخطوات تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار القطاع المدمر.وذكرت وكالة أنباء مصرية رسمية أن المصري بدر عبد العاطي تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والأمير فيصل بن فرحان من بشأن توحيد الجهود لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى القطاع.وعقدت المحادثات على هامش مؤتمر في حول حل الدولتين للصراع الفلسطيني ، والذي ترأسته العربية وفرنسا.كما بحث الجانبان الخطوات اللازمة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة، بما في ذلك الاستعدادات لعقد مؤتمر للمانحين في مصر لإعادة إعمار القطاع.