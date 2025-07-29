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عربي-دولي

4 وزراء خارجية عرب يناقشون وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
29-07-2025 | 08:34
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أجرى وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والسعودية، الثلاثاء، محادثات لبحث جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وخطوات تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار القطاع المدمر.

وذكرت وكالة أنباء مصرية رسمية أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والأمير فيصل بن فرحان من المملكة العربية السعودية بشأن توحيد الجهود لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى القطاع.
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وعقدت المحادثات على هامش مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك حول حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي ترأسته المملكة العربية السعودية وفرنسا.

كما بحث الجانبان الخطوات اللازمة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة، بما في ذلك الاستعدادات لعقد مؤتمر للمانحين في مصر لإعادة إعمار القطاع.
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