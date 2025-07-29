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عربي-دولي

ما قاله ساخر جدّاً... ماذا توقّع مبتكر مسلسل "ذا سيمبسون" لإيلون ماسك؟

Lebanon 24
29-07-2025 | 08:31
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توقّع مبتكر مسلسل "ذا سيمبسون" مات غرونينغ، أنّ "يكون إيلون ماسك أوّل إنسان يهبط إضطراريّاً على سطح المريخ، وأنّه سيُعلن عبر الراديو أنه عالق هناك إلى الأبد، بينما يستمر في سماع الهتافات من الأرض".
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وتوقّع أيضاً أنّ "تقوم أميركا بإعادة تمثال الحرية إلى فرنسا، وأنّ الأطفال سيحررون آباءهم الجمهوريين من عقيدة جعل أميركا عظيمة مجددًا، عبر حذف قناة "فوكس نيوز" من التلفاز". (ارم نيوز)
 
 

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