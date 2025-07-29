ما قاله ساخر جدّاً... ماذا توقّع مبتكر مسلسل "ذا سيمبسون" لإيلون ماسك؟

توقّع مبتكر مسلسل "ذا سيمبسون" مات غرونينغ، أنّ "يكون أوّل إنسان يهبط إضطراريّاً على سطح ، وأنّه سيُعلن عبر الراديو أنه عالق هناك إلى الأبد، بينما يستمر في سماع الهتافات من الأرض".

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وتوقّع أيضاً أنّ "تقوم أميركا بإعادة إلى ، وأنّ الأطفال سيحررون آباءهم الجمهوريين من عقيدة جعل أميركا عظيمة مجددًا، عبر حذف قناة " " من التلفاز". (ارم نيوز)



