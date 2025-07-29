حادث طارئ يُربك مسار رحلة جوية.. إليكم ما حصل

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شهدت الأجواء حادثًا جويًا غير معتاد، بعدما اضطرت طائرة تابعة لشركة "إير كورسيكا" إلى العودة إلى مطار أجاكسيو في كورسيكا، بعد نحو ساعتين من الإقلاع، بسبب اندلاع حريق كبير قرب مطار مرسيليا-بروفانس، ما أدى إلى تعذر الهبوط الآمن في وجهتها الأصلية.وكانت الطائرة قد أقلعت عند الساعة 16:30 من عصر الإثنين 28 ، قبل أن يندلع حريق واسع في بلدية "ليه بين ميرابو"، القريبة من مطار ، ما تسبب بكثافة دخانية وانخفاض مستوى الرؤية فوق المنطقة. وعلى إثر ذلك، حلّقت الطائرة لبعض الوقت فوق قبل أن يتخذ الطاقم قرار العودة إلى أجاكسيو، حيث هبطت مجددًا في مطار بونابرت عند الساعة 18:30 مساءً.وبحسب صحيفة لا بروفانس، فإن الحريق تسبّب أيضًا بتحويل مسار ما لا يقل عن تسع رحلات جوية أخرى، فيما بدأت بعض عمليات الهبوط تُستأنف تدريجيًا بدءًا من الساعة 18:45.أما الرحلة التالية من أجاكسيو إلى مرسيليا، المقررة عند الساعة 20:40 مساءً، فلا تزال مدرجة في جدول الرحلات من دون تعديل.