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عربي-دولي

بولندا تحبط مخططًا روسيًا لضرب البنية التحتية عبر حرائق متعمدة

Lebanon 24
29-07-2025 | 11:05
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وجهت السلطات البولندية إلى كولومبي مسجون بتهمة الحرق العمد في جمهورية التشيك، تهمة إضرام النار في مستودعي مبنيين في بولندا في وقت سابق لحساب الاستخبارات الروسية، حسبما أعلن مسؤولون الثلاثاء.
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وُجهت إلى الرجل البالغ 27 عاما الأسبوع الماضي تهمة "ارتكاب أعمال إرهابية" على صلة بالحرق العمد في بولندا الذي وقع في أيار 2024، وفقا لوكالة الأمن الداخلي البولندية.

وأضافت الوكالة في بيانها أنه في حال إدانته، "يواجه عقوبة السجن من 10 سنوات إلى المؤبد على الأفعال التي ارتكبها في بولندا".

وتابعت أن "هذه الأفعال أشرف عليها وموّلها شخص مرتبط بأجهزة الاستخبارات الروسية".

و"حكمت محكمة تشيكية على الكولومبي نفسه بالسجن ثماني سنوات في حزيران 2025 لإشعاله النار في مرأب حافلات في براغ والتخطيط لإشعال النار في مركز تسوق"، بحسب الوكالة.

وتتزايد الاتهامات لأجهزة المخابرات الروسية بالوقوف وراء أعمال تخريب في أنحاء أوروبا، منها في جمهورية التشيك وليتوانيا وبولندا.

وقالت هيئة مكافحة الإرهاب في بيانها: "تأكد من خلال استخدام منصة تلغرام أن الأجهزة الروسية قامت بشكل منهجي وعلى نطاق واسع بتجنيد أشخاص من دول أميركا اللاتينية، ذوي خبرة عسكرية ... لإشعال النار في مواقع مختارة وتوثيق الأضرار".
(العربية)

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