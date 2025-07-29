دعوة دبلوماسية سودانية: لا شرعية لحكومة تفرضها القوة المسلحة

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أكد سفير السودان لدى محمد السراج أن تشكيل الحكومة الموازية يعد انتهاكا واضحا لسيادة السودان وناشد الدول والمنظمات الدولية بإدانة هذا التصرف وعدم الاعتراف بهذه الحكومة.وقال السفير السوداني في مؤتمر صحفي: "في 26 يوليو تم الإعلان عن تشكيل كيان وسلطة وهمية يُسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة السلام الانتقالية، برئاسة المتمرد محمد حمدان دقلو وعدد من قادة قوات الدعم السريع الملطخة أيديهم بدماء الشعب السوداني".وأضاف: "تدين حكومة السودان هذا المسعى التي يعد انتهاكا واضحا لسيادتها، وتناشد الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بإدانة هذا التصرف وعدم الاعتراف بهذا الكيان غير الشرعي".وأكد أن هذا يعد تدخلا في الشؤون السودانية وخرقا لميثاق وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.وأشار إلى أن هذه الخطوة معزولة في الأساس ورفضت من قبل العديد من الدول والمنظمات حيث عبر للأمم المتحدة عن قلقه منها، ورفضت جامعة تهديد سيادة السودان ووحدة أراضيه، إضافة إلى مواقف أخرى من عدد من الدول الشقيقة والصديقة مثل مصر والسعودية وتركيا وقطر والكويت والجزائر والصومال وسيراليون وأعضاء في الدولي، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا.وأردف أن ذلك يوضح أن "الأساس الذي قام عليه إعلان 26 يوليو لما يُسمى بالمجلس الرئاسي للحكومة الانتقالية، لا يجد دعما ولا قبولا، خاصة وأنها سابقة خطيرة للعلاقات بين الدول تُهدد السلم والأمن بدعم جماعة إرهابية مارست أبشع الانتهاكات ولقيت إدانات بشكل واسع من المجتمع الدولي". (روسيا اليوم)