تل أبيب تؤكد التصدي لهجوم صاروخي مصدره اليمن

Advertisement

أعلن الجيش في بيان مساء الثلاثاء، أن اعترضت صاروخا أطلق من اليمن باتجاه أراضي .وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم تفعيل صفارات الإنذارات في عدة مناطق من إسرائيل عقب إطلاق الصاروخ من اليمن، ويجري حاليا التحقق من التفاصيل.وذكرت "القناة 12" أن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخ بنجاح.وأفادت بأن منظومة "حيتس" ونظام "ثاد" الأمريكي أطلقا صواريخ اعتراضية باتجاه الصاروخ وأسقطاه.وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم إيقاف حركة الإقلاع والهبوط في عقب إطلاق الصاروخ. (روسيا اليوم)