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عربي-دولي

تل أبيب تؤكد التصدي لهجوم صاروخي مصدره اليمن

Lebanon 24
29-07-2025 | 14:15
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخا أطلق من اليمن باتجاه أراضي إسرائيل.
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم تفعيل صفارات الإنذارات في عدة مناطق من إسرائيل عقب إطلاق الصاروخ من اليمن، ويجري حاليا التحقق من التفاصيل.
وذكرت "القناة 12" العبرية أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت الصاروخ بنجاح.
وأفادت بأن منظومة "حيتس" ونظام "ثاد" الأمريكي أطلقا صواريخ اعتراضية باتجاه الصاروخ وأسقطاه.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم إيقاف حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون عقب إطلاق الصاروخ. (روسيا اليوم)
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