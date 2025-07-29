28
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي: تجنيد الشباب الأوكرانيين سيُعزز عبر نظام التعاقد
Lebanon 24
29-07-2025
|
16:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
فلاديمير زيلينسكي
عن توسيع برنامج تجنيد المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما في القوات
الأوكرانية
بعقود، مع خطط لجذب المزيد من الشباب للعمل مع الطائرات المسيرة.
Advertisement
وقال
زيلينسكي
في خطاب مسجل: "أعدت الحكومة توسيع برنامج العقود '18-24' (عقد لتجنيد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا في القوات المسلحة الأوكرانية) لجذب الأشخاص المتحمسين خصيصًا للعمل مع الطائرات بدون طيار".
وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي عن خططه لجذب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما إلى القوات المسلحة الأوكرانية من خلال عرض عقد خاص: 24 ألف دولار مقابل سنة خدمة، والقبول
في الجامعة
دون امتحانات، وقرض إسكان بفائدة 0%. تلا ذلك إعلان
وزارة الدفاع الأوكرانية
عن إطلاق مشروع لتجنيد متطوعين بعقود في القوات المسلحة الأوكرانية تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما.
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
نائب أوكراني: زيلينسكي يستعد لتجنيد من بلغوا 18 عاما
Lebanon 24
نائب أوكراني: زيلينسكي يستعد لتجنيد من بلغوا 18 عاما
30/07/2025 01:26:23
30/07/2025 01:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: نحتاج إلى تعزيز دفاعاتنا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية لمواجهة روسيا
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: نحتاج إلى تعزيز دفاعاتنا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية لمواجهة روسيا
30/07/2025 01:26:23
30/07/2025 01:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط: لدعم المجالس البلدية والتفاعل مع الشباب عبر نهج الانفتاح والشراكة
Lebanon 24
جنبلاط: لدعم المجالس البلدية والتفاعل مع الشباب عبر نهج الانفتاح والشراكة
30/07/2025 01:26:23
30/07/2025 01:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مسعد زار مع وفد شبابي وزير الاقتصاد للبحث في تعزيز فرص العمل
Lebanon 24
مسعد زار مع وفد شبابي وزير الاقتصاد للبحث في تعزيز فرص العمل
30/07/2025 01:26:23
30/07/2025 01:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد إعلان بريطانيا نيتها الإعتراف بدولة فلسطينية.. غضب اسرائيلي
Lebanon 24
بعد إعلان بريطانيا نيتها الإعتراف بدولة فلسطينية.. غضب اسرائيلي
16:44 | 2025-07-29
29/07/2025 04:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤتمر نيويورك يدعو لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.. وهذا ما طلبه من حماس
Lebanon 24
مؤتمر نيويورك يدعو لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.. وهذا ما طلبه من حماس
16:38 | 2025-07-29
29/07/2025 04:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر.. رد رسمي على الانتقادات الموجهة لدورها في أزمة غزة
Lebanon 24
مصر.. رد رسمي على الانتقادات الموجهة لدورها في أزمة غزة
16:20 | 2025-07-29
29/07/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن إعادة الإعمار... هذا ما أكدته الجزائر للبنان
Lebanon 24
بشأن إعادة الإعمار... هذا ما أكدته الجزائر للبنان
16:04 | 2025-07-29
29/07/2025 04:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد داخلي في الكابينت.. سموتريتش يتهم قيادة الجيش بالفشل
Lebanon 24
تصعيد داخلي في الكابينت.. سموتريتش يتهم قيادة الجيش بالفشل
15:38 | 2025-07-29
29/07/2025 03:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غياب لافت في الوداع
Lebanon 24
غياب لافت في الوداع
01:45 | 2025-07-29
29/07/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة
Lebanon 24
وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة
08:10 | 2025-07-29
29/07/2025 08:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا طلبت السيّدة فيروز بعدما قدّمت نجوى كرم التعازي لها؟.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ماذا طلبت السيّدة فيروز بعدما قدّمت نجوى كرم التعازي لها؟.. شاهدوا الفيديو
06:04 | 2025-07-29
29/07/2025 06:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات
Lebanon 24
فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات
06:24 | 2025-07-29
29/07/2025 06:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب تعرّض لأزمة قلبية.. وهذه حالته
Lebanon 24
نائب تعرّض لأزمة قلبية.. وهذه حالته
06:25 | 2025-07-29
29/07/2025 06:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:44 | 2025-07-29
بعد إعلان بريطانيا نيتها الإعتراف بدولة فلسطينية.. غضب اسرائيلي
16:38 | 2025-07-29
مؤتمر نيويورك يدعو لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.. وهذا ما طلبه من حماس
16:20 | 2025-07-29
مصر.. رد رسمي على الانتقادات الموجهة لدورها في أزمة غزة
16:04 | 2025-07-29
بشأن إعادة الإعمار... هذا ما أكدته الجزائر للبنان
15:38 | 2025-07-29
تصعيد داخلي في الكابينت.. سموتريتش يتهم قيادة الجيش بالفشل
15:00 | 2025-07-29
السعودية تعلن اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين
فيديو
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
30/07/2025 01:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
02:26 | 2025-07-28
30/07/2025 01:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
01:59 | 2025-07-28
30/07/2025 01:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24