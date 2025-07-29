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زيلينسكي: تجنيد الشباب الأوكرانيين سيُعزز عبر نظام التعاقد

Lebanon 24
29-07-2025 | 16:45
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أعلن فلاديمير زيلينسكي عن توسيع برنامج تجنيد المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما في القوات الأوكرانية بعقود، مع خطط لجذب المزيد من الشباب للعمل مع الطائرات المسيرة.
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وقال زيلينسكي في خطاب مسجل: "أعدت الحكومة توسيع برنامج العقود '18-24' (عقد لتجنيد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا في القوات المسلحة الأوكرانية) لجذب الأشخاص المتحمسين خصيصًا للعمل مع الطائرات بدون طيار".

وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي عن خططه لجذب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما إلى القوات المسلحة الأوكرانية من خلال عرض عقد خاص: 24 ألف دولار مقابل سنة خدمة، والقبول في الجامعة دون امتحانات، وقرض إسكان بفائدة 0%. تلا ذلك إعلان وزارة الدفاع الأوكرانية عن إطلاق مشروع لتجنيد متطوعين بعقود في القوات المسلحة الأوكرانية تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما.
(روسيا اليوم)
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