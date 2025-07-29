زيلينسكي: تجنيد الشباب الأوكرانيين سيُعزز عبر نظام التعاقد

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أعلن عن توسيع برنامج تجنيد المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما في القوات بعقود، مع خطط لجذب المزيد من الشباب للعمل مع الطائرات المسيرة.وقال في خطاب مسجل: "أعدت الحكومة توسيع برنامج العقود '18-24' (عقد لتجنيد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا في القوات المسلحة الأوكرانية) لجذب الأشخاص المتحمسين خصيصًا للعمل مع الطائرات بدون طيار".وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي عن خططه لجذب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما إلى القوات المسلحة الأوكرانية من خلال عرض عقد خاص: 24 ألف دولار مقابل سنة خدمة، والقبول دون امتحانات، وقرض إسكان بفائدة 0%. تلا ذلك إعلان عن إطلاق مشروع لتجنيد متطوعين بعقود في القوات المسلحة الأوكرانية تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما.(روسيا اليوم)