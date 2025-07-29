بعد إعلان بريطانيا نيتها الإعتراف بدولة فلسطينية.. غضب اسرائيلي

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رفضت إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر، نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرة أن الخطوة تمثل "تغييرا في الموقف البريطاني تحت تأثير الضغوط السياسية الداخلية والخطوة ".وأضافت الوزارة في بيان: "هذا الإعلان يعد مكافأة لحماس ويضر بالجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن".بدوره قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع تعليقا على إعلان بريطانيا نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، إن إيمانويل ماكرون "هدم السد"، في إشارة إلى بدء موجة من الضغوط الغربية المتزايدة على بشأن سياساتها في .وأوضح المصدر لـ"صحيفة يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن الإعلان البريطاني لم يكن مفاجئا في ظل ما وصفه بـ"الضغط السياسي الهائل" الذي تعرضت له الحكومة .ووصف المصدر القرار بأنه "إعلان سيء"، معتبرا أنه "يوجه رسالة خاطئة إلى حركة ويشجعها على عدم الموافقة على أي صفقة" لإنهاء الحرب في القطاع.وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن ستارمر لمجلس الوزراء، اعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول المقبل ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات لإنهاء "الوضع المروع" في غزة، معتبرا أن هذا الاعتراف يأتي "لحماية حل الدولتين".ونقل متحدث باسم داونينغ ستريت عن ستارمر خلال اجتماع قوله إن "الوضع غير المحتمل بشكل متزايد في غزة وتراجع فرص التوصل إلى حل الدولتين" يجعلان من الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة ضرورية الآن.(سكاي نيوز)