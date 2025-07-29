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عربي-دولي

بعد زلزال عنيف في روسيا.. ترامب يوجه تحذيرًا عاجلًا للأميركيين من تسونامي محتمل

Lebanon 24
29-07-2025 | 23:03
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وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، نداءً إلى سكان هاواي وألاسكا والمناطق المجاورة، داعيًا إياهم إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة للسلامة، وذلك عقب الزلزال الذي ضرب منطقة المحيط الهادئ.
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وحذر ترامب من احتمال حدوث موجات تسونامي، مشددًا على ضرورة الاستعداد.


وجاء في منشور له على منصة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "بسبب الزلزال الهائل الذي وقع في المحيط الهادئ، فإن التحذير من تسونامي ساري المفعول لأولئك الذين يعيشون في هاواي. تحذير تسونامي ساري المفعول ايضا في ألاسكا وساحل المحيط الهادئ في الولايات المتحدة. اليابان أيضا في الطريق".


ووأضاف ترامب: "يرجى زيارة tsunami.gov/ للحصول على أحدث المعلومات. ابقوا أقوياء وحافظوا على سلامتكم!".



وكانتهيئة المسح الجيولوجي الأميركية،أصدرت تحذيرات من احتمال حدوث موجات مدّ عاتية (تسونامي)، وذلك عقب زلزال قوي بلغت شدته 8.8 درجات على مقياس ريختر، وقع قبالة الساحل الشرقي لروسيا.
 

وتشمل التحذيرات احتمال وصول موجات تسونامي إلى عدة مناطق، من بينها جزر هاواي وأجزاء من جزر ألوشيان في ألاسكا، إضافة إلى السواحل الغربية لكل من كندا والولايات المتحدة وصولاً إلى الحدود المكسيكية، فضلاً عن الفلبين وإندونيسيا.
 


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