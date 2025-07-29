بعد زلزال عنيف في روسيا.. ترامب يوجه تحذيرًا عاجلًا للأميركيين من تسونامي محتمل

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وحذر من احتمال حدوث موجات تسونامي، مشددًا على ضرورة الاستعداد.وجاء في منشور له على منصة " " للتواصل الاجتماعي: "بسبب الزلزال الهائل الذي وقع في ، فإن التحذير من تسونامي ساري المفعول لأولئك الذين يعيشون في هاواي. تحذير تسونامي ساري المفعول ايضا في ألاسكا وساحل المحيط الهادئ في . أيضا في الطريق".ووأضاف ترامب: "يرجى زيارة tsunami.gov/ للحصول على أحدث المعلومات. ابقوا أقوياء وحافظوا على سلامتكم!".وكانتهيئة المسح الجيولوجي الأميركية،أصدرت تحذيرات من احتمال حدوث موجات مدّ عاتية (تسونامي)، وذلك عقب زلزال قوي بلغت شدته 8.8 درجات على مقياس ريختر، وقع قبالة الساحل الشرقي لروسيا.وتشمل التحذيرات احتمال وصول موجات تسونامي إلى عدة مناطق، من بينها جزر هاواي وأجزاء من جزر ألوشيان في ألاسكا، إضافة إلى السواحل الغربية لكل من والولايات المتحدة وصولاً إلى الحدود المكسيكية، فضلاً عن الفلبين وإندونيسيا.