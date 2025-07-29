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عربي-دولي
الملك المغربي: مستعدون لحوار صريح مع الجزائر
Lebanon 24
29-07-2025
|
23:42
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تناول العاهل
المغربي
محمد السادس
في خطاب العرش، العلاقات مع
الجزائر
، مؤكدا حرص الرباط على علاقات جيدة مع الجزائر.
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وقال محمد
السادس: "عبرت عن استعداد
المغرب
لحوار صادق مع الجزائر بشأن مختلف
القضايا
".
وأضاف: "بموازاة مع حرصنا على ترسیخ مكانة المغرب كبلد صاعد، نؤكد التزامنا بالانفتاح على محيطنا الجهوي، وخاصة جوارنا المباشر، في علاقتنا بالشعب
الجزائري
الشقيق".
وتابع: "بصفتي ملك المغرب، فإن موقفي واضح وثابت، وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين، والجغرافيا والمصير المشترك".
وشدد على أنه حرص "
دوما
على مدّ اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين".
واختتم قائلا: "إن التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر، نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويا، على تجاوز هذا الوضع المؤسف. كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة".
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