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عربي-دولي

الحوثيون يعلنون استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ فرط صوتي.. واسرائيل تعلن اعتراضه

Lebanon 24
29-07-2025 | 23:50
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قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل.
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس": "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق في البلاد".

وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات في القدس.
من جهتها، قالت "القناة 12" الإسرائيلية إنه جرى إطلاق صاروخين اعتراضيين تجاه الصاروخ اليمني، أحدهما بواسطة منظومة "حيتس" والآخر عبر منظومة "ثاد" الأميركية.

من جانبهم، أعلن الحوثيون استهداف مطار "بن غوريون" في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي.
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