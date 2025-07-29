الحوثيون يعلنون استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ فرط صوتي.. واسرائيل تعلن اعتراضه

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قال الجيش الثلاثاء إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه ، ما أدى إلى انطلاق في عدة مناطق داخل إسرائيل.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس": "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق في البلاد".وأفاد شهود بسماع دوي انفجارات في .