خطر تسونامي يهدد المكسيك.. الحكومة تأمر بإخلاء السواحل

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أصدرت الحكومة المكسيكية يوم الأربعاء أمرًا إلى بإخلاء السكان من المناطق الساحلية الممتدة على ، وذلك تحسبًا لخطر حدوث تسونامي بعد الزلزال القوي الذي بلغت قوته 8.7 درجة قبالة سواحل الروسية.وأعلنت البحرية المكسيكية في بيان رسمي أنها تتوقع حدوث "تيارات قوية عند مداخل الموانئ" على طول الساحل للبلاد، بدءًا من ولاية باخا في وصولًا إلى تشياباس في الجنوب.