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عربي-دولي

خطر تسونامي يهدد المكسيك.. الحكومة تأمر بإخلاء السواحل

Lebanon 24
30-07-2025 | 00:48
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أصدرت الحكومة المكسيكية يوم الأربعاء أمرًا إلى جهاز الحماية المدنية بإخلاء السكان من المناطق الساحلية الممتدة على المحيط الهادئ، وذلك تحسبًا لخطر حدوث تسونامي بعد الزلزال القوي الذي بلغت قوته 8.7 درجة قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.
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وأعلنت البحرية المكسيكية في بيان رسمي أنها تتوقع حدوث "تيارات قوية عند مداخل الموانئ" على طول الساحل الغربي للبلاد، بدءًا من ولاية باخا كاليفورنيا في الشمال وصولًا إلى تشياباس في الجنوب.
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