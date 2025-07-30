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وزير الدفاع الأميركي يفكر في الترشح لمنصب حاكم ولاية تينيسي

Lebanon 24
30-07-2025 | 00:58
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ذكرت قناة "إن بي سي نيوز" أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يفكر بجدية في الترشح لمنصب حاكم ولاية تينيسي في الانتخابات المقبلة المقررة العام المقبل.
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وأشارت القناة إلى أنه إذا قرر خوض السباق الانتخابي، فسيتعين عليه التنحي عن منصبه كوزير للبنتاغون.
ونقلت "إن بي سي نيوز" عن مصادر مقربة قولها إن هيغسيث بدأ بالفعل مناقشة إمكانية الترشح وبدء حملته الانتخابية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وفي حال تأكدت نيته الترشح، سيعتبر هذا القرار بمثابة أكبر تعديل وزاري في قيادة وزارة الدفاع الأميركية منذ فترة طويلة، حيث تقتضي القواعد الداخلية للبنتاغون أن يتنحى المسؤولون الذين يخططون للترشح لمنصب سياسي.

من جانبه، نفى شون بارنيل، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، ما تم تداوله بشأن خطط هيغسيث. وفي تعليق لقناة "إن بي سي نيوز"، قال بارنيل: "تركيز هيغسيث لا يزال منصبًا حصريًا على أداء مهامه في وزارة الدفاع، وتعزيز مبدأ 'أمريكا أولًا' في السياسة الدفاعية".



وأضاف بارنيل: "قناة إن بي سي في أمسّ الحاجة إلى الاهتمام لدرجة أنها تروج مجددا لقصة مختلقة. هناك نتيجتان محتملتان: إما أن تكون مصادر القناة مختلقة، أو أن مراسليها قد خدعوا".


ووفقا لمصادر "إن بي سي نيوز"، إذا أعلن هيغسيث ترشحه لمنصب حاكم الولاية، فقد يسلم ترامب مهامه مؤقتا إلى وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول أو وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية إلبريدج كولبي.
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