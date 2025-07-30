عبر "شباك الصيد".. هكذا تواجه أوكرانيا "طائرات روسيا"

نشرت شبكة "CNN" الأميركيّة تقريراً جديداً قالت فيه إنّ القوات تعتمد تكتيكاً بدائياً قائماً على استخدام "شباك الصيد" من أجل مواجهة الطائرات الرُّوسية.

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وذكر التقرير أنّ لجوء إلى "الشباك" يأتي باعتبارها خط دفاع أول ضدّ الطائرات المسيّرة الروسية المتطورة، مشيراً إلى أنّه يجري تعليق تلك الشباك على الطرق المؤدية إلى مواقع الجنود، في محاولة لإبطاء أو تعطيل الطائرات الصغيرة التي تحمل متفجرات.



الشبكة تقول إن أهمية هذه الوسيلة البدائية تكمنُ في قدرتها على اعتراض المسيّرات الروسية التي تعمل في عمق الأراضي الأوكرانية، لكن هذه الإجراءات لا تخلو من الثغرات، إذ يعبر السكان المحليون من خلالها لقضاء شؤونهم اليومية، ما يترك فجوات تستغلها وحدات روسية متخصصة. (24)