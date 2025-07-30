Advertisement

عربي-دولي

عبر "شباك الصيد".. هكذا تواجه أوكرانيا "طائرات روسيا"

Lebanon 24
30-07-2025 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1398415-638894719667175496.jpg
Doc-P-1398415-638894719667175496.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت شبكة "CNN" الأميركيّة تقريراً جديداً قالت فيه إنّ القوات الأوكرانية تعتمد تكتيكاً بدائياً قائماً على استخدام "شباك الصيد" من أجل مواجهة الطائرات الرُّوسية.
Advertisement
وذكر التقرير أنّ لجوء أوكرانيا إلى "الشباك" يأتي باعتبارها خط دفاع أول ضدّ الطائرات المسيّرة الروسية المتطورة، مشيراً إلى أنّه يجري تعليق تلك الشباك على الطرق المؤدية إلى مواقع الجنود، في محاولة لإبطاء أو تعطيل الطائرات الصغيرة التي تحمل متفجرات.

الشبكة تقول إن أهمية هذه الوسيلة البدائية تكمنُ في قدرتها على اعتراض المسيّرات الروسية التي تعمل في عمق الأراضي الأوكرانية، لكن هذه الإجراءات لا تخلو من الثغرات، إذ يعبر السكان المحليون من خلالها لقضاء شؤونهم اليومية، ما يترك فجوات تستغلها وحدات روسية متخصصة. (24)
 
 
مواضيع ذات صلة
"شباك الصيد"... أوكرانيا تلجأ إلى تكتيك تقليديّ لمُواجهة المسيّرات الروسيّة
lebanon 24
30/07/2025 16:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تسلّط الضوء على كلفة الحرب عبر "شبكة العنكبوت"
lebanon 24
30/07/2025 16:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": الحكومة السورية تواجه صعوبة بتنفيذ وقف إطلاق النار في منطقة السويداء
lebanon 24
30/07/2025 16:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الرئاسية تواجَه بـ لاءات"حزب الله" وموفد سعودي في بيروت ليلاً
lebanon 24
30/07/2025 16:01:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:47 | 2025-07-30
08:44 | 2025-07-30
08:37 | 2025-07-30
08:32 | 2025-07-30
08:23 | 2025-07-30
08:18 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24