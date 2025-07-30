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مقتل 3 جنود وإصابة 18 آخرين... هجوم صاروخي روسي يستهدف وحدة تدريب أوكرانية

Lebanon 24
30-07-2025 | 04:54
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أعلنت القوات البرية الأوكرانية أن هجومًا صاروخيًا شنته روسيا استهدف وحدة تدريب أوكرانية، مما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 18 آخرين، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.
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وفي بيان لها عبر تطبيق "تلغرام"، قالت القوات البرية: "اليوم، 29 يوليو، شن العدو هجومًا صاروخيًا على إحدى وحدات التدريب التابعة للقوات البرية للجيش الأوكراني".

وأضافت "على الرغم من التدابير الأمنية المتخذة، لم يتسن للأسف تجنب الخسائر في صفوف الأفراد بشكل كامل. حتى الساعة 21:30، سقط 3 قتلى وأصيب 18 من الجنود على حد علمنا".

وأفادت وكالات أنباء روسية بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، اليوم الأربعاء، أن وحداتها نفذت هجمات بصواريخ من طراز "إسكندر" على معسكر تدريب للقوات الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية.
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