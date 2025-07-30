في أميركا.. توقيف عشرات الحاخامات اليهود بسبب "غزة"

أوقفت الشرطة الأميركية، عشرات الحاخامات ، وذلك إثر تنظيمهم احتجاجات طالبت بتقديم مساعدات لغزة وإنهاء الحصار على القطاع الفلسطيني.

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ونظم الحاخامات احتجاجاً داخل مكتب زعيم الأغلبية في ، السيناتور جون ثيون في العاصمة .

ودخلت مجموعة مكونة من 27 حاخاماً تابعين لمنظمة "اليهود من أجل المساعدات الغذائية لشعب غزة" إلى مكتب ثيون في العاصمة واشنطن عند الساعة 11:10 صباحاً، ورفعوا لافتات كتب عليها "الحاخامات يقولون: احموا الحياة!" و"الحاخامات يقولون: أوقفوا الحصار".

وخلال الاعتصام في مكتب ثيون، قالت إحدى الحاخامات: "نحن هنا لنطالب المسؤولين المنتخبين لدينا بحماية الحياة واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة التي تطال جميع الناس في غزة، ومن ذلك والرهائن الإسرائيليون الذين لا يزالون محتجزين هناك".

وقد تلا اثنان من الحاخامات مقتطفا من سفر "مراثي "، وهو النص الذي يُتلى في يوم صيام "تيشا بآف" اليهودي، ويتحدث عن حصار أورشليم القديمة، وقاما بترجمة العبارة: "الأطفال الصغار يستجدون الخبز، ولا يعطيهم أحد كسرة".

وبعد ذلك، بدأ الحاخامات بإنشاد المزمور الثالث والعشرين بلحن يُستخدم تقليدياً في الجنازات ، قبل أن تقوم شرطة الكابيتول باعتقالهم وإخراجهم من مبنى مجلس الشيوخ.