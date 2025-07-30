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إقتصاد

إنخفاض لافت لأوّل مرّة منذ 9 أشهر... هذا ما سجّله الدولار في هذا البلد العربيّ

Lebanon 24
30-07-2025 | 07:04
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لأوّل مرّة منذ 9 أشهر، انخفض الدولار الأميركيّ في مصر إلى أقلّ مستوى له، وسجّل 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع.
 
وفي هذا السياق، قال مصرفيون إنّ "زيادة العرض من النقد الأجنبي خلال موسم الصيف بشكل يفوق الطلب يُعدّ العامل الأساسي في استمرار إنخفاض الدولار مقابل الجنيه في ظل توحيد سوق الصرف". (روسيا اليوم)
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