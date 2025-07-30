إنخفاض لافت لأوّل مرّة منذ 9 أشهر... هذا ما سجّله الدولار في هذا البلد العربيّ

لأوّل مرّة منذ 9 أشهر، انخفض الدولار الأميركيّ في مصر إلى أقلّ مستوى له، وسجّل 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق، قال مصرفيون إنّ "زيادة من النقد الأجنبي خلال بشكل يفوق الطلب يُعدّ العامل الأساسي في استمرار إنخفاض الدولار مقابل الجنيه في ظل توحيد سوق الصرف". (روسيا اليوم)