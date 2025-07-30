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عربي-دولي

بالفيديو.. شاهدوا رد فعل مذيعة أثناء زلزال كامتشاتكا

Lebanon 24
30-07-2025 | 08:54
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شهدت شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية زلزالًا عنيفًا بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر، وهو الأقوى في المنطقة منذ عام 1952، ما تسبب بحالة من الذعر والاضطراب، خصوصًا بعد تداول فيديو مباشر يظهر اهتزاز استوديو إذاعي أثناء البث.

وفي الفيديو، تحاول المذيعة التماسك والاحتفاظ بهدوئها أثناء اهتزاز المكان، وتقول لزميلتها: "نحن نهتز يا مارينا!"، قبل أن تضطر هي وفريق العمل والضيفة إلى مغادرة الاستوديو سريعًا مع تصاعد قوة الهزة. 
 
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والعبارة التي نطقتها المذيعة انتشرت سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استخدمها كثيرون كرمز ساخر للتعبير عن حالة الصدمة، فيما أشاد آخرون بشجاعتها.

وأعلن المركز الجيولوجي الروسي أن الزلزال تبعته موجات تسونامي ضربت سواحل اليابان وجزر هاواي، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في كامتشاتكا وبدء تقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير طبية بأن أطباء مستشفى الأورام الإقليمي في كامتشاتكا كانوا يجرون عملية جراحية أثناء وقوع الزلزال، واستمروا في العمل دون انقطاع.

وأشاد حاكم الإقليم بأداء الطاقم الطبي ووجّه بتكريمهم تقديرًا لمهنيتهم وثباتهم في ظل الظروف الصعبة.
 
 
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