بالفيديو.. شاهدوا رد فعل مذيعة أثناء زلزال كامتشاتكا

🔊 "Нас трясет, Марина!" На Камчатке во время прямого эфира ведущие радиостанции ощутили землетрясение. «Опа, трясет нас немножко! Нас трясет, Марина! Марина, спокойно, всё хорошо! Дорогие друзья, напомню, что живем мы на Камчатке!» pic.twitter.com/YlPNRrUKiL