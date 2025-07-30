29
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الملك عبد الله الثاني: كارثة غزة تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث
Lebanon 24
30-07-2025
|
09:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر العاهل
الأردني
الملك
عبد الله الثاني
أن "غزة تشهد كارثة إنسانية تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث"، مؤكدا أن بلاده تواصل إتصالاتها مع
القادة
العرب والشركاء الدوليين "للضغط باتجاه إنهاء الحرب".
Advertisement
ونقل بيان صادر عن
الديوان الملكي
عن
الملك عبد الله
قوله خلال لقائه شخصيات إعلامية في قصر الحسينية في
عمان
إن "
الأردن
كان وسيبقى السند الأكبر للأهل في غزة، التي تشهد كارثة إنسانية تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث".
وأضاف: "تؤلمنا معاناة الأشقاء وتمس إنسانيتنا في الصميم، ليس فقط لأن ما يحصل قريب منا جغرافيا، بل لأن بلدنا بُني على المحبة المتبادلة والوقوف إلى جانب كل من يواجهون المعاناة".
وتابع: "إننا ندرك تماما أن جهود الإغاثة الحالية، رغم أهميتها، لا تكفي لمواجهة هول معاناة جسيمة كهذه، إذ تباد عائلات بأكملها ويتم تجويع الأطفال، لكننا مستمرون في تقديم كل ما بوسعنا من منطلق واجبنا الأخلاقي والإنساني والعروبي، الذي لا نمن به ولا ننتظر الشكر عليه. فنحن لا نتجاهل نداء جارنا المحتاج".
وأشار الملك إلى أنه "لا تخفى على أحد مشاعر الغضب التي تعصف بقلوب
الأردنيين
جراء ما يحدث في غزة من قتل وتجويع، وأنا أول من يشعر بذلك". (العربية)
مواضيع ذات صلة
الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع
Lebanon 24
الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع
30/07/2025 18:36:14
30/07/2025 18:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو تفوق على ملوك الغناء
Lebanon 24
رونالدو تفوق على ملوك الغناء
30/07/2025 18:36:14
30/07/2025 18:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حزيران الأسخن في التاريخ الحديث: حرارة قياسية تضرب نصف كوكب الأرض
Lebanon 24
حزيران الأسخن في التاريخ الحديث: حرارة قياسية تضرب نصف كوكب الأرض
30/07/2025 18:36:14
30/07/2025 18:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس جوزيف عون يصل إلى عمّان في زيارة يلتقي خلاها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
Lebanon 24
الرئيس جوزيف عون يصل إلى عمّان في زيارة يلتقي خلاها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
30/07/2025 18:36:14
30/07/2025 18:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بقوّة 8.8 درجات.. زلزال كامتشاتكا يُصنّف بين الأقوى منذ عام 1900
Lebanon 24
بقوّة 8.8 درجات.. زلزال كامتشاتكا يُصنّف بين الأقوى منذ عام 1900
11:25 | 2025-07-30
30/07/2025 11:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عن هوية "الجيش السوري الجديد".. هكذا تحدّث تقرير أميركيّ
Lebanon 24
عن هوية "الجيش السوري الجديد".. هكذا تحدّث تقرير أميركيّ
11:00 | 2025-07-30
30/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفرنسي: صفقة ترامب مع الاتحاد الأوروبي أفقدت أوروبا هيبتها
Lebanon 24
الرئيس الفرنسي: صفقة ترامب مع الاتحاد الأوروبي أفقدت أوروبا هيبتها
10:48 | 2025-07-30
30/07/2025 10:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا.. القبض على عنصر سابق موالٍ للأسد
Lebanon 24
سوريا.. القبض على عنصر سابق موالٍ للأسد
10:31 | 2025-07-30
30/07/2025 10:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بلجيكا تنضم إلى خطة دولية لإنزال مساعدات على غزة
Lebanon 24
بلجيكا تنضم إلى خطة دولية لإنزال مساعدات على غزة
10:20 | 2025-07-30
30/07/2025 10:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان
Lebanon 24
سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان
02:45 | 2025-07-30
30/07/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء
07:40 | 2025-07-30
30/07/2025 07:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ماجدة الرومي.. فنانة لبنانية شهيرة تجثو على ركبتيها أمام السيدة فيروز شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
بعد ماجدة الرومي.. فنانة لبنانية شهيرة تجثو على ركبتيها أمام السيدة فيروز شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
23:00 | 2025-07-29
29/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يكن يرد على الهاتف.. غسان الرحباني يكشف الوضع النفسي للراحل زياد الرحباني في أيامه الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
لم يكن يرد على الهاتف.. غسان الرحباني يكشف الوضع النفسي للراحل زياد الرحباني في أيامه الأخيرة (فيديو)
00:03 | 2025-07-30
30/07/2025 12:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
07:27 | 2025-07-30
30/07/2025 07:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:25 | 2025-07-30
بقوّة 8.8 درجات.. زلزال كامتشاتكا يُصنّف بين الأقوى منذ عام 1900
11:00 | 2025-07-30
عن هوية "الجيش السوري الجديد".. هكذا تحدّث تقرير أميركيّ
10:48 | 2025-07-30
الرئيس الفرنسي: صفقة ترامب مع الاتحاد الأوروبي أفقدت أوروبا هيبتها
10:31 | 2025-07-30
سوريا.. القبض على عنصر سابق موالٍ للأسد
10:20 | 2025-07-30
بلجيكا تنضم إلى خطة دولية لإنزال مساعدات على غزة
10:00 | 2025-07-30
سوريا أمام مفترق طرق جديد.. اكثر من خيار امام الشرع فهل يبدأ بالحكومة؟
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
30/07/2025 18:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
30/07/2025 18:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
30/07/2025 18:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24