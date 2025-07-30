الملك عبد الله الثاني: كارثة غزة تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث

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ونقل بيان صادر عن عن قوله خلال لقائه شخصيات إعلامية في قصر الحسينية في إن " كان وسيبقى السند الأكبر للأهل في غزة، التي تشهد كارثة إنسانية تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث". اعتبر العاهل الملك أن "غزة تشهد كارثة إنسانية تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث"، مؤكدا أن بلاده تواصل إتصالاتها مع العرب والشركاء الدوليين "للضغط باتجاه إنهاء الحرب".ونقل بيان صادر عن عن قوله خلال لقائه شخصيات إعلامية في قصر الحسينية في إن " كان وسيبقى السند الأكبر للأهل في غزة، التي تشهد كارثة إنسانية تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث".

وأضاف: "تؤلمنا معاناة الأشقاء وتمس إنسانيتنا في الصميم، ليس فقط لأن ما يحصل قريب منا جغرافيا، بل لأن بلدنا بُني على المحبة المتبادلة والوقوف إلى جانب كل من يواجهون المعاناة".



وتابع: "إننا ندرك تماما أن جهود الإغاثة الحالية، رغم أهميتها، لا تكفي لمواجهة هول معاناة جسيمة كهذه، إذ تباد عائلات بأكملها ويتم تجويع الأطفال، لكننا مستمرون في تقديم كل ما بوسعنا من منطلق واجبنا الأخلاقي والإنساني والعروبي، الذي لا نمن به ولا ننتظر الشكر عليه. فنحن لا نتجاهل نداء جارنا المحتاج".



وأشار الملك إلى أنه "لا تخفى على أحد مشاعر الغضب التي تعصف بقلوب جراء ما يحدث في غزة من قتل وتجويع، وأنا أول من يشعر بذلك". (العربية)