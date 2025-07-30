سوريا.. القبض على عنصر سابق موالٍ للأسد

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أعلنت القبض على مطلق، قيادي سابق في قوات موالية للنظام السوري السابق، في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، وفق الرسمية اليوم الأربعاء.وأوضحت الوزارة أن مطلق، انخرط في صفوف عدة تشكيلات مسلحة، من بينها الفرقة 25 التي كان يقودها العميد ، وهو متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، بما في ذلك تهديدهم بالقتل والتورط في جرائم حرب.كما أفادت الوزارة بأن الموقوف ظهر في صور ومقاطع فيديو إلى جانب جثث ضحايا، يتباهى بأفعاله، في مشاهد وصفتها بـ"الصادمة".وأشارت إلى تحويل الموقوف إلى لمتابعة الإجراءات القانونية ضده.