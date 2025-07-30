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سوريا.. القبض على عنصر سابق موالٍ للأسد

Lebanon 24
30-07-2025 | 10:31
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أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على عبد الرزاق مطلق، قيادي سابق في قوات موالية للنظام السوري السابق، في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، وفق وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأربعاء.
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وأوضحت الوزارة أن مطلق، انخرط في صفوف عدة تشكيلات مسلحة، من بينها الفرقة 25 التي كان يقودها العميد سهيل الحسن، وهو متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، بما في ذلك تهديدهم بالقتل والتورط في جرائم حرب.

كما أفادت الوزارة بأن الموقوف ظهر في صور ومقاطع فيديو إلى جانب جثث ضحايا، يتباهى بأفعاله، في مشاهد وصفتها بـ"الصادمة". 

وأشارت إلى تحويل الموقوف إلى القضاء لمتابعة الإجراءات القانونية ضده.
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