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بقوّة 8.8 درجات.. زلزال كامتشاتكا يُصنّف بين الأقوى منذ عام 1900

Lebanon 24
30-07-2025 | 11:25
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صنفت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية اليوم الأربعاء، زلزال كامتشاتكا، الذي قدّرت قوّته بـ 8.8 درجة، بأنّه من أقوى عشر هزّات أرضيّة منذ عام 1900.
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وبحسب تصنيف هيئة المسح، فإنّ هذا الزلزال يعتبر الأقوى منذ الزلزال الذي ضرب اليابان في عام 2011، والذي بلغت قوته 9.0 درجة.

وشهدت كامتشاتكا يوم الأربعاء أقوى زلزال منذ عام 1952، حيث بلغت قوّة الهزات الأرضيّة 8.7 درجات وفق ما أفاد فرع كامتشاتكا للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.
 
هذا وسجلت تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي في جزر هاواي، وفي أجزاء من جزر ألوشيان في ألاسكا، والسواحل الغربية لكندا والولايات المتحدة حتى الحدود المكسيكية وكذلك الفلبين وإندونيسيا. (روسيا اليوم)
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