بقوّة 8.8 درجات.. زلزال كامتشاتكا يُصنّف بين الأقوى منذ عام 1900

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صنفت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية اليوم الأربعاء، زلزال ، الذي قدّرت قوّته بـ 8.8 درجة، بأنّه من أقوى عشر هزّات أرضيّة منذ عام 1900.وبحسب تصنيف هيئة المسح، فإنّ هذا الزلزال يعتبر الأقوى منذ الزلزال الذي ضرب في عام 2011، والذي بلغت قوته 9.0 درجة.وشهدت كامتشاتكا يوم الأربعاء أقوى زلزال منذ عام 1952، حيث بلغت قوّة الهزات الأرضيّة 8.7 درجات وفق ما أفاد فرع كامتشاتكا للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.