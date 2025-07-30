Advertisement

عربي-دولي

مباحثات مصرية أميركية حول تهدئة غزة وفتح معابر الإغاثة

Lebanon 24
30-07-2025 | 14:41
A-
A+
Doc-P-1398687-638895086282850839.jpg
Doc-P-1398687-638895086282850839.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الأربعاء تكثيف الضغوط للتوصل لهدنة في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.
Advertisement

وأفادت الخارجية المصرية في بيان بأنه: "خلال تواجده بالعاصمة الأميركية واشنطن، تواصل بدر عبد العاطي مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط يوم الأربعاء، وذلك قبل توجه ويتكوف إلى المنطقة".

وأضافت الخارجية أن "الاتصال تناول الجهود الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع من دون شروط وإطلاق عدد من الرهائن والأسرى".

وذكرت أنه "تم تبادل الرؤى بالنسبة الجهود المشتركة من الأطراف الضامنة الثلاث - مصر والولايات المتحدة وقطر - في تأمين وقف إطلاق النار من خلال تكثيف الضغوط، بما يسمح بالتوصل إلى الاتفاق فى اقرب وقت ممكن".

وأشارت إلى أن عبد العاطي "استعرض بإسهاب الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة واستخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين في غزة".

كما تناول وزير الخارجية المصري الجهود التي تبذلها القاهرة للعمل على سرعة استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني بين الولايات المتحدة وإيران وبين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. (سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
حماس: شعبنا يجوّع بينما آلاف شاحنات الإغاثة تتكدس على الجانب المصري من معبر رفح
lebanon 24
31/07/2025 00:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: كسر الحصار وفتح المعابر فورًا ودون شروط هو الحل الوحيد لإنهاء الكارثة في غزة
lebanon 24
31/07/2025 00:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام مصرية: قافلة مساعدات مصرية تتجه إلى معبر كرم أبوسالم في طريقها غزة
lebanon 24
31/07/2025 00:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: يجب أن تسمح إسرائيل بفتح المعابر ودخول المساعدات إلى قطاع غزة
lebanon 24
31/07/2025 00:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2025-07-30
16:36 | 2025-07-30
16:12 | 2025-07-30
15:54 | 2025-07-30
15:30 | 2025-07-30
15:05 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24