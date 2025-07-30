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عربي-دولي

تصاعد العنف في كردفان... مئات القتلى وآلاف النازحين

Lebanon 24
30-07-2025 | 15:05
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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، إن اشتداد المعارك منذ مطلع العام الحالي في ولايات إقليم كردفان الثلاث في السودان أدى إلى مقتل المئات وعمليات نزوح جماعي فضلاً عن انهيار الخدمات الأساسية.
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وأفادت اللجنة الدولية في بيان: "تسببت الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الأساسية في ولايات كردفان السودانية (جنوب)، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمناطق السكنية، في سقوط عدد كبير من الضحايا ونزوح جماعي وانهيار الخدمات الأساسية".

وحثت اللجنة الدولية الأطراف المعنية على ضرورة "التزامهم بحماية المدنيين والأعيان المدنية بموجب القانون الإنساني الدولي".

ونقل البيان عن دانيال أومالي، رئيس بعثة "الصليب الأحمر" بالسودان، قوله: "اشتدّ القتال في ولايات كردفان منذ مطلع عام 2025، ما أسفر عن مقتل المئات وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، وفي بعض المناطق، فرّ 90 بالمئة من المدنيين".

وأضاف: "بالإضافة إلى القتال، فإن وجود مخلفات الحرب المتفجرة يشكّل خطراً جسيماً على المدنيين، لا سيما للفارّين من المناطق المتضررة من الأعمال العدائية أو الساعين للعودة إلى ديارهم".

وحذر من خطر بالغ يواجه الجرحى والمرضى، في ظل حالة التدهور الشديد الذي أصاب النظام الصحي الضعيف أصلاً.

وأوضح أن وتيرة النزوح في شمال وجنوب وغرب كردفان ارتفعت خلال الفترة الماضية، إذ نزحت العديد من العائلات عدة مرات بسبب تغير خطوط المواجهة، فيما تأثرت طرق الإمداد، ما ترك بعض المناطق معزولة عن الخدمات الأساسية لأشهر.

كما حذر من مخاطر تفشي مرض الكوليرا المتزامن مع دخول موسم الأمطار، لافتاً إلى تسجيل أكثر من 7800 حالة كوليرا وسط قدرة طبية محدودة جداً على علاجها. (العربية)
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