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عربي-دولي
مصر تسقط أطناناً من المساعدات الغذائية على قطاع غزة
Lebanon 24
30-07-2025
|
15:30
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أعلنت القوات المسلحة
المصرية
، الأربعاء، إسقاط أطنان من المساعدات جوا على
قطاع غزة
، "دعما للأشقاء
الفلسطينيين
لتجاوز محنتهم الراهنة".
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وقال المتحدث العسكري في بيان مساء الأربعاء، إن إسقاط المساعدات جاء "تنفيذا لتوجيهات الرئيس
عبد الفتاح السيسي
، بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين لتجاوز محنتهم الراهنة، وفي إطار الجهود المصرية الفاعلة والمساعي المكثفة بالتنسيق مع جميع الأطراف والقوى الدولية لمحاولة إنهاء تفاقم الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة خلال الآونة الأخيرة".
وأشار إلى إقلاع "4 طائرات نقل عسكرية من مصر محملة بأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها برا بقطاع غزة، لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية الصعبة ونقص الاحتياجات الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، بالتزامن مع استمرار تقديم المساعدات برا".
وأضاف المتحدث أن تقديم المساعدات "يأتي في ضوء الجهود المضنية التي قامت بها الدولة المصرية لتقديم آلاف الأطنان من المساعدات بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة والتي بلغت نسبة مصر فيها إلى ما يقرب من 80% من إجمالي المساعدات المقدمة منذ اندلاع الأزمة". (روسيا اليوم)
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