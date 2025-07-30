إدخال أكثر من 35 ألف شاحنة مساعدات.. مصر تؤكد: "معبر رفح "مفتوح "

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أعلن المتحدث باسم الحمصاني أمس الخميس، ان معبر مفتوح من الجانب المصري "ولم يغلق أبدا من جانبنا".وأضاف الحمصاني في حديث لـ" عربية" أنه "تم إدخال أكثر من 35 ألف شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبر رفح منذ بدء الحرب".وأشار إلى "جهود كبيرة عبر المساعدات وإجلاء المصابين وذويهم من وتقديم العلاج لهم".وتابع قائلا إن "العائق أمام المساعدات إلى غزة هو الجانب ".وفيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، أكد الحمصاني أنها "لا تزال مستمرة".وبحث المصري بدر عبد العاطي، مع المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الأربعاء الماضي تكثيف الضغوط للتوصل لهدنة في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.وأفادت الخارجية في بيان بأنه: "خلال تواجده بالعاصمة الأميركية ، تواصل بدر عبد العاطي مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط يوم الأربعاء، وذلك قبل توجه ويتكوف إلى المنطقة".وأضافت الخارجية أن "الاتصال تناول الجهود الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع من دون شروط وإطلاق عدد من الرهائن والأسرى".وكانت مصر قد أعلنت الأربعاء الماضي إرسال 4 طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة.(سكاي نيوز)