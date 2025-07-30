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عربي-دولي

إدخال أكثر من 35 ألف شاحنة مساعدات.. مصر تؤكد: "معبر رفح "مفتوح "

Lebanon 24
30-07-2025 | 23:21
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أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني أمس الخميس، ان معبر رفح مفتوح من الجانب المصري "ولم يغلق أبدا من جانبنا".
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وأضاف الحمصاني في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" أنه "تم إدخال أكثر من 35 ألف شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبر رفح منذ بدء الحرب".

وأشار إلى "جهود مصرية كبيرة عبر المساعدات وإجلاء المصابين وذويهم من قطاع غزة وتقديم العلاج لهم".

وتابع قائلا إن "العائق أمام المساعدات إلى غزة هو الجانب الإسرائيلي".

وفيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، أكد الحمصاني أنها "لا تزال مستمرة".

وبحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الأربعاء الماضي تكثيف الضغوط للتوصل لهدنة في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.

وأفادت الخارجية المصرية في بيان بأنه: "خلال تواجده بالعاصمة الأميركية واشنطن، تواصل بدر عبد العاطي مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط يوم الأربعاء، وذلك قبل توجه ويتكوف إلى المنطقة".

وأضافت الخارجية أن "الاتصال تناول الجهود الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع من دون شروط وإطلاق عدد من الرهائن والأسرى".

وكانت مصر قد أعلنت الأربعاء الماضي إرسال 4 طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة.(سكاي نيوز)
 
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