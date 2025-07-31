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القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة في دونيتسك

Lebanon 24
31-07-2025 | 01:45
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تمكنت من السيطرة على مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية في مقاطعة دونيتسك.
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة الجنوب في اتجاه كراماتورسك - دروجكوفكا، تم تحرير مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
 
يُذكر أن مدينة تشاسيف يار ذات أهمية عملياتية واستراتيجية كبيرة. (سكاي نيوز عربية) 
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