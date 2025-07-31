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لماذا لم يُسبب زلزال كامتشاتكا موجات تسونامي كارثية؟.. تقرير يُجيب

Lebanon 24
31-07-2025 | 01:52
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كان زلزال كامتشاتكا الأخير من بين أقوى الزلازل المُسجلة على الإطلاق، ولكنه لم يُسبب موجات مد عاتية "تسونامي" كارثية كما خشي الكثيرون.
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فلماذا لم يكن بالسوء الذي كان يُخشى في البداية؟
 
أوضح الدكتور ستيفن هيكس، المحاضر في علم الزلازل البيئي في كلية لندن الجامعية: "عندما نفكر عادةً في الزلازل، نتخيل مركز الزلزال كنقطة صغيرة على الخريطة. ومع ذلك، في مثل هذه الزلازل الكبيرة، يكون الصدع قد تمزق على مدى مئات الكيلومترات".

وأضاف: "إن هذا القدر الهائل من الانزلاق ومساحة الصدع هما ما يُولّدان هذا القدر الهائل من قوة الزلزال".
 
يمكن لهذه الحركة المفاجئة أن تُزيح الماء فوق الصفائح، والذي قد ينتقل بعد ذلك إلى الساحل على شكل تسونامي.

في أعماق المحيط، يمكن أن تنتقل موجات تسونامي بسرعة تزيد على 800 كيلومتر في الساعة، أي بسرعة طائرة ركاب تقريبًا.

هنا، تكون المسافة بين الأمواج طويلة جدًا والأمواج ليست عالية جدًا - نادرًا ما تزيد على متر واحد.

ولكن عندما يدخل تسونامي المياه الضحلة بالقرب من اليابسة، فإنه يتباطأ، غالبًا إلى حوالي 32-50 كليومترا في الساعة.
 
وقالت  البروفيسورة ليزا ماكنيل، أستاذة التكتونيات بجامعة ساوثهامبتون: "يتأثر ارتفاع موجة تسونامي أيضًا بالشكل المحلي لقاع البحر بالقرب من الساحل وشكل الأرض التي تصل إليها". 
 
وأضافت: "هذه العوامل، إلى جانب كثافة السكان على الساحل، تؤثر على مدى خطورة التأثير".
 
وقال هيكس: "أحد الاحتمالات هو أن نماذج التسونامي ربما اعتمدت تقديرًا متحفظًا لعمق الزلزال.. من المحتمل أن يُدفع الزلزال بعمق 20 كيلومترًا إضافيًا، وهذا من شأنه أن يُقلل من سعة موجات التسونامي بشكل كبير".
 
أنظمة إنذار مبكر أفضل

من العناصر المهمة الأخرى تطوير أنظمة الإنذار المبكر.
 
وتُعدّ أنظمة الإنذار المبكر مهمةً نظرًا لمحدودية قدرة العلماء على التنبؤ بموعد وقوع الزلزال.
 
وأوضحت البروفيسورة ماكنيل أن هذه الهزة ربما كانت هزة أرضية نذيرًا، لكنها ليست مؤشرًا دقيقًا على التوقيت الدقيق لزلزال مستقبلي.

وقالت: "على الرغم من قدرتنا على استخدام سرعة حركة الصفائح، ونظام تحديد المواقع العالمي لقياس الحركات الحالية، وتوقيت وقوع الزلازل السابقة، إلا أننا لا نستطيع استخدام هذه المعلومات إلا للتنبؤ باحتمالية وقوع زلزال". (سكاي نيوز عربية) 

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